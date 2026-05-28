Clima tenso en Boca antes del partido clave con Universidad Católica por Copa Libertadores

En las inmediaciones de La Bombonera los hinchas pegaron carteles palpitando el duelo contra el elenco chileno.

Boca se juega el semestre en La Bombonera. Por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores recibe a Universidad Católica de Chile obligado a sumar de a tres para asegurarse la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Previo a este encuentro, en las cercanías del estadio del Xeneize aparecieron carteles que generaron clima tenso ya que los mismos están apuntados a los arbitrajes por los fallos polémicos que sufrió el equipo comandado por Claudio Úbeda en el empate ante Cruzeiro como local.

“Boca contra todos. No se metan con Boca”, dicen los carteles que aparecieron cerca de La Bombonera en la previa de un duelo clave, ya que en caso de no sumar de a tres quedará eliminado del certamen y tendrá que jugar los playoffs para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica y La Boca amaneció con varios de estos carteles en la zona de La Bombonera. pic.twitter.com/MwYun6zVhz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 28, 2026

Estos carteles se deben al enojo que pasaron los hinchas en el empate ante Cruzeiro, debido a que en este encuentro alegaron que el árbitro Valenzuela primero anuló mal un gol de Merentiel por una mano de Milton Delgado y luego no le dieron un penal por mano de Lucas Romero.

La formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

El Xeneize formará con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

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La tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

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