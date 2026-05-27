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COPA SUDAMERICANA

River vs. Blooming EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana: desafectado Colidio

Como local, el Millonario cierra su participación en la fase de grupos buscando clasificar en la primera posición.

Silbidos a los referentes de River

Tras la derrota en la final del Torneo Apertura, los hinchas reprobaron a Bustos, Rivero, Galoppo, Pezzella, Castaño, Salas, Subiabre en el anuncio de titulares y suplentes para esta noche.

Visita estelar al vestuario de River

Franco Mastantuono, surgido del Millonario y actual jugador de Real Madrid, visitó a sus excompañeros en la previa del duelo ante Blooming. La joya espera por el llamado de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La formación confirmada de Blooming

Gustavo Almada; Marc Enoumba, Jose Maria Carrasco, Julio Vila, Mauricio Cabral; Juan Mercado, Auli Oliveros; Matías Abisab, Roberto Hinojosa, Guilmar Centella; y Bayron Garcés.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva; Juan Cruz Meza; Tomás Galván, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

¿Qué necesita River para avanzar a octavos?

El Millonario precisa empatar o ganarle a Blooming para asegurarse la primera posición y saltar hasta los octavos de final. Además, lo puede conseguir si Carabobo no derrota a Bragantino, independientemente del resultado en Núñez.

En caso de catástrofe, con derrota ante los bolivianos y victoria de los venezolanos, los de Coudet tienen asegurado su lugar en los Playoffs.

El grupo de River en la Copa Sudamericana

Baja de último momento en River

Por una sobrecarga muscular en el cuádriceps de la pierna derecha, Facundo Colidio fue desafectado por Eduardo Coudet y no sumará minutos esta noche ante Blooming.

Hora y TV

ESPN y Disney+ son las opciones para mirar el partido que comenzará a las 21.30.

¡Bienvenidos!

Esta noche River y Blooming se ven las caras por la Copa Sudamericana.

River recibe a Blooming en el Monumental.
© @RiverPlateRiver recibe a Blooming en el Monumental.

Por la Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate se enfrenta este miércoles ante Blooming en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el partido tendrá transmisión de ESPN y Disney+ con el arbitraje del peruano Bruno Pérez.

Un empate o una victoria les alcanzará a los dirigidos por Eduardo Coudet para clasificarse directamente a los octavos de final del certamen internacional. Del otro lado, los bolivianos sumaron solo un punto en sus primeros 5 partidos y ya están afuera de todo.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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