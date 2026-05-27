River vs. Blooming EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana: desafectado Colidio

19:32hs ¿Qué necesita River para avanzar a octavos?

El Millonario precisa empatar o ganarle a Blooming para asegurarse la primera posición y saltar hasta los octavos de final. Además, lo puede conseguir si Carabobo no derrota a Bragantino, independientemente del resultado en Núñez.

En caso de catástrofe, con derrota ante los bolivianos y victoria de los venezolanos, los de Coudet tienen asegurado su lugar en los Playoffs.