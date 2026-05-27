River vs. Blooming EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Sudamericana: desafectado Colidio

Por la Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate se enfrenta este miércoles ante Blooming en el Estadio Monumental. Desde las 21.30, el partido tendrá transmisión de ESPN y Disney+ con el arbitraje del peruano Bruno Pérez.
Un empate o una victoria les alcanzará a los dirigidos por Eduardo Coudet para clasificarse directamente a los octavos de final del certamen internacional. Del otro lado, los bolivianos sumaron solo un punto en sus primeros 5 partidos y ya están afuera de todo.