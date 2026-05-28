No se activó la obligación de compra del central y el elenco español busca retenerlo a través de una compra de su pase.

Con el semestre finalizado, la dirigencia de River junto a Eduardo Coudet ya se encuentra trabajando en el mercado de pases en búsqueda de darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada, en la que irán por títulos tanto a nivel local como internacional.

En este sentido, mientras hay negociaciones activas por distintos refuerzos, al Millonario podría entrarle una inesperada cifra de dinero debido a que Sebastián Boselli podría ser transferido definitivamente luego de estar seis meses a préstamo en Getafe de España.

Según pudo saber Bolavip, el elenco español buscará iniciar negociaciones para comprar el pase del defensor central de 22 años ya que no cumplió con los objetivos establecidos en el contrato y no se activó la obligación de compra que tenía a su favor el club de Madrid.

Es que, Boselli tenía que jugar 45 minutos en 15 partidos durante su estadía en Getafe, pero solamente disputó 11 encuentros, por lo que no se activó la obligación de compra. La misma era de 968.000 euros por el 60% de la ficha del jugador que llegó a River en 2023.

Así las cosas, en los próximos días seguirán las negociaciones para que Getafe se quede con el pase de Boselli y el defensor deje de ser jugador del Millonario. Para llegar a buen puerto deberá pagar una cifra similar a la que estaba estipulada en la obligación de compra que no se activó.

Los números de Sebastián Boselli en Getafe

En su semestre a préstamo en Getafe, el defensor central de 22 años disputó un total de 11 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 374 minutos.

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