La condición que puso Juan Sebastián Verón para volver del retiro y jugar un partido oficial en Estudiantes

El presidente del Pincha podría volver a ponerse los botines para disputar un encuentro en UNO con 51 años. Depende de los hinchas.

Mientras intenta cumplir otro de sus grandes desafíos como presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón sorprendió a todo el fútbol argentino adelantando que podría volver a jugar un partido oficial. La Brujita prometió volver del retiro a los 51 años si el Pincha llega a los 100 mil socios.

Todo surgió a raíz de una campaña del club de La Plata, invitando a que más hinchas se hagan socios para “construir un club más grande“. En los comentarios, un simpatizante le pidió al presidente que juegue un partido de Copa Libertadores y su respuesta no tardó en llegar.

El gran ídolo pincharrata le respondió al usuario con una promesa inesperada: “A los 100 mil socios, me entreno para jugar un partido oficial en UNO“. Los fanáticos de Estudiantes no tardaron en llenarlo de interacciones y hacerlo circular por las redes sociales.

Verón jugó su último partido con la camiseta de Estudiantes hace 9 años, cuatro años después de su retiro oficial en 2012, para disputar la Copa Libertadores con 42. En aquel momento, el presidente había prometido su vuelta si los hinchas compraban el 65% de los palcos del nuevo estadio. Su última función fue en un triunfo sobre Botafogo el 25 de mayo de 2017.

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La campaña de Estudiantes para sumar socios

De acuerdo a la base de datos de la Asociación del Fútbol Argentino, Estudiantes cuenta con 55.871 socios. Este número ubica al Pincha en la 12° posición del ranking de todo el país. El objetivo del club es escalar varias posiciones, con la colaboración de los hinchas.

En el corto plazo, el equipo de La Plata aspira a llegar a los 70.000 socios. Sin embargo, para que la Brujita vuelva a las canchas, deberán sumar unos cuantos. El desafío sería casi duplicar la masa societaria de la institución.