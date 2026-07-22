Mientras lucha por levantar una inhibición, Estudiantes quiere a Joaquín Correa para jugar la Copa Libertadores

Con los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores y la Supercopa Argentina como los primeros objetivos, Estudiantes de La Plata salió al mercado de pases en búsqueda de refuerzos que le den un salto de jerarquía al plantel comandado por Alexander Medina.

En este sentido, sin llegada de refuerzos aún, en las últimas horas comenzó a correr con fuerza la posibilidad de que Joaquín Correa, actual delantero de Botafogo de Brasil, regrese al Pincha, club que lo vio nacer, tras 12 temporadas en el fútbol del exterior.

Según lo informado por el periodista Fernando Pujol, el delantero tomó la determinación de volver al elenco platense, por lo que ahora Juan Sebastián Verón y la dirigencia del club comenzarán con las negociaciones para que Correa se convierta en el primer refuerzo en este mercado de pases.

De esta manera, ahora Estudiantes deberá llegar a un acuerdo con Botafogo, club al que Correa llegó a mediados del año pasado, debido a que tiene contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. Para quedarse con su ficha podría pagar un valor bajo ya que el delantero llegó en condición de libre y no es prioridad para el DT.

Cabe destacar que para incorporar al futbolista de 31 años primero el Pincha deberá levantar una inhibición que tiene para sumar refuerzos. La misma se debe a una deuda que tiene con Inter Miami por la transferencia de Facundo Farías, quien llegó al club a principios del año pasado.

Mikel Amondarain, la clave para la llegada de Correa

Debido a esta inhibición mencionada anteriormente, el Pincha necesita vender para después comprar. En este sentido, el volante de 21 años, Mikel Amondarain, es quien cuenta con mayores chances de ser transferido al exterior en los próximos días, ya que tiene un sondeo por parte del Bologna.

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Luego de rechazar una oferta de 6 millones de euros por la totalidad del pase del futbolista, Estudiantes espera un segundo ofrecimiento que llegue a los 10 millones de la misma moneda y así desprenderse del jugador. Una vez que esto ocurra, levantará la inhibición para traer a Correa.

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