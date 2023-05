Boca no solo comenzó a ganar (tres victorias en los últimos cuatro partidos oficiales), sino que empezó a verse la mano de Jorge Almirón al mando del plantel profesional. Ante Colo-Colo, por CONMEBOL Libertadores, se vio lo mejor del equipo desde la asunción del DT y una jugada en particular generó revuelo en redes sociales.

Con el marcador 2-0, pisando los 89 minutos de juego, un quite de Ezequiel Fernández comenzó la mayor secuencia de pases del Xeneize ante el Cacique y la jugada casi termina en gol, luego de que Miguel Merentiel no pudiera definir entre los tres palos mientras estaba en offside. Según contabilizó Opta, de Stats Perform, fueron un total de 43 entregas hasta el último pase habilitado en la previa al fuera de juego.

En su mayoría fueron pases en campo propio mientras el conjunto chileno se negaba al repliegue y presionaba alto. En ese lapso la tocaron 10 de los 11 jugadores de camiseta amarilla y, de no haber estado en posición adelantada, Merentiel hubiera completado el 100% de la participación xeneize en dicha secuencia.

El tramo mencionado del partido por Libertadores rápidamente se viralizó entre los simpatizantes del club de La Ribera, generando asombro por una secuencia que hace tiempo no se ve en la Primera de Boca. Es por eso que volvimos a recurrir a Opta para conocer cuándo fue la última vez que sucedió algo así en el Xeneize.

Tener la posesión no solo es una estrategia de construcción, sino que también sirve para defenderse; si el rival no tiene la pelota, no me puede hacer daño. Y así lo concibe el equipo de Jorge Almirón, que elaboró la jugada que nos convoca mientras llevaba un cómodo 2-0 en el marcador.

Distinto es promediar un alto índice de tenencia cuando hay que ir a buscar el resultado. Al Xeneize lo suelen defender en bloque bajo cuando le anotan el primer gol del partido, muy cerca del área, y el porcentaje de posesión tiende a subir si el adversario te permite controlar el balón a gusto y placer mientras intenta salvaguardar su victoria parcial.

Según Opta, la última vez que Boca encadenó una secuencia de 43 pases o más, mientras llevaba la ventaja en el tanteador, fue en abril de 2021: victoria ante Atlético Tucumán por 3-1 en La Bombonera por la Copa LPF. Allí, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo hiló 50 pases en una misma secuencia durante el horizonte del segundo tiempo, mientras ganaba por 2 a 1.

Si filtramos únicamente partidos por CONMEBOL Libertadores, el último antecedente de este tipo nos remonta a la época de Guillermo Barros Schelotto como entrenador del conjunto xeneize. ¿El partido? La ida de los cuartos de final de la edición 2018 ante Cruzeiro.

Con un importante 2-0 en el marcador (Mauro Zárate y Pablo Pérez), Boca agotó los últimos minutos del encuentro teniendo la pelota. Fueron 43 los pases que dio el equipo del Mellizo en una de sus últimas secuencias del partido, según el conteo de Opta; una vez más optando por el recurso de intentar cerrar el cotejo con la redonda en su poder.

Las primeras radiografías del combinado de Jorge Almirón dan a entender la importancia que le da a la fase de construcción, adelantando líneas a medida que progresa la pelota en el campo de juego. El dato de hoy nos invita a pensar que Boca está volviendo al estilo de juego de años anteriores, con la intención de ser protagonista y directo en la zona de definición. Esto no es más que el comienzo del ciclo, pero los hinchas se ilusionan.