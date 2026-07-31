Lectura de labios: qué se dijeron Leandro Paredes y Wilmar Roldán en su cruce durante la clasificación de Boca contra O’Higgins

En medio de un partido cargado de tensión, uno de los momentos que más repercusión generó fue el fuerte cara a cara entre el volante xeneize y el árbitro.

La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó mucho más que el sufrimiento de la tanda de penales. En medio de un partido cargado de tensión, uno de los momentos que más repercusión generó fue el fuerte cara a cara entre Leandro Paredes y Wilmar Roldán. Horas después del encuentro, una lectura de labios que se viralizó en redes sociales permitió reconstruir gran parte del intercambio entre el capitán xeneize y el árbitro colombiano.

La escena ocurrió a los 68 minutos, cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles. Roldán sancionó una infracción de Nicolás Figal a favor de O’Higgins y la decisión despertó el inmediato reclamo de Paredes, que fue directamente a protestarle al juez. Mientras el colombiano amonestaba al defensor de Boca, el volante se acercó hasta quedar cara a cara con él y la discusión rápidamente escaló con empujones y gestos de ambos lados.

Según la interpretación difundida por especialistas en lectura de labios, el del campeón del mundo reclamó que “se lo lleva por delante“, en referencia a la acción que había derivado en el tiro libre para el conjunto chileno. La respuesta de Roldán fue inmediata y contundente: “Conmigo no“, mientras intentaba apartarlo con un brazo.

Lejos de bajar la tensión, Paredes volvió a encarar al árbitro y, de acuerdo con la misma reconstrucción, le respondió: “¿Empujando porque te creés vivo, no?“. El intercambio continuó algunos segundos más hasta que el mediocampista decidió alejarse para evitar que la situación pasara a mayores. Antes de retirarse, sin embargo, todavía alcanzó a decirle: “Dale, dale. Cagón“.

“Te crees vivo, cagón”



La lectura de labios del cruce de anoche entre Paredes y Wilmar Roldán pic.twitter.com/vUCA1MnWNF — Scalonados (@Scalonados) July 31, 2026

Pero la discusión no terminó allí. Mientras Roldán seguía dialogando con otros futbolistas de Boca, el árbitro se la agarró con Santiago Ascacíbar, en su intento por bajar las aguas. “No me toques. ¿Qué te creés? A mí no me toques“, habría sido la frase captada por las cámaras según la lectura de labios que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Publicidad

El episodio terminó con tarjeta amarilla para el capitán xeneize, en una noche cargada de nervios para Boca. Finalmente, el equipo de Rodolfo Arruabarrena logró sobreponerse a la derrota por 1-0 en los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para sellar su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay.