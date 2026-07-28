Artime respondió al interés de Boca por Passerini: “Es el Haaland sudamericano”

El presidente del Pirata le hizo saber al Xeneize lo que se necesita para llevarse a uno de los delanteros del campeón.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano de Córdoba, se hizo eco del interés de Boca por Lucas Passerini, delantero que llegó a ser resistido por los hinchas del Pirata en la campaña que terminó con la conquista del Apertura 2026, pero al que siempre respaldó desde su cargo.

“Nosotros tenemos el 65 por ciento de Lucas. El 10 por ciento pertenece a él y después tiene un 25 Unión La Calera. Aclaro que no hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice es de la prensa. No tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo que nuestro mejor refuerzo es mantener el plantel y si verdaderamente se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria“, comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Un delantero así no hay en cualquier plantel, por más que digan ‘che, tiene 32 años’. Todos los jugadores maduran después de los 30 años, lo han demostrado. Son jugadores experimentados en el fútbol argentino que todos buscan. Lucas sabe lo que es Belgrano. Ser delantero del equipo campeón tiene valor”.

En relación a Passerini, Artime hizo una curiosa comparación con uno de los mejores delanteros del mundo, que también dio la pauta de lo mucho que hará valer El Pirata el hecho de ser dueño de más de la mitad de su ficha. “Yo sé cuánto vale para mí. Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Lo traje yo porque para mí era el nueve para Belgrano. Si hay rumores es porque algo le ven”.

Artime negó contactos por Uvita Fernández

Al igual que se encargó de aclarar en el caso de Lucas Passerini, Luis Fabián Artime también negó cualquier tipo de contacto de Boca para negociar la salida de Uvita Fernández, a quien también consideró un futbolista clave para la obtención del título de Belgrano que es importante mantener en el plantel.

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“Yo no puedo regalar ni a Passerini ni al Uvita porque me tengo que dar vuelta a buscar otro. Y el buscar otro es una incertidumbre. Yo sé lo que es Passerini, sé lo que es el Uvita y sé los valores de ellos dos. Si hay algún llamado, escucharemos. Pero no es la necesidad venderlos”, dijo.

Y agregó: “Creo que son los dos delanteros que más le han rendido a Belgrano en el último tiempo. No le hemos errado con los delanteros y yo, Luis Fabián Artime, me quedaría con los dos porque quiero seguir peleando cosas. Tienen contrato arreglado los dos y no corremos riesgo de perderlos. No tienen cláusula“.

Data clave

Luis Fabián Artime desmintió ofertas de Boca por el delantero Lucas Passerini .

desmintió ofertas de por el delantero . Belgrano posee el 65% de la ficha del atacante Lucas Passerini .

de la ficha del atacante . Uvita Fernández y Passerini no tienen cláusula de rescisión en Belgrano.