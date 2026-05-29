Claudio Úbeda analizó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores: “Le fallamos a la gente”

Tras un nuevo fracaso como entrenador del Xeneize, el DT se refirió a su posible continuidad en el equipo.

En el último partido del semestre, Boca Juniors cosechó un nuevo papelón al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Xeneize cayó en La Bombonera ante Universidad Católica y disputará los Playoffs de la Copa Sudamericana.

En este nuevo fracaso, Claudio Úbeda volvió a quedar en el foco de las críticas de los hinchas del club de la Ribera. En conferencia de prensa, el DT evitó hablar sobre lo que hará con su futuro, pero se hizo responsable de este nuevo papelón en La Bombonera.

“Amargura por el resultado. No lo conseguimos. Llegaron la única vez que tuvieron una oportunidad. La terminaron concretando. Nosotros las que tuvimos no las pudimos concretar. Tampoco en el segundo tiempo llegamos con mucha claridad”, analizó el entrenador.

Y vislumbró las causas de la eliminación: “Deberíamos analizarlo un poco más detenidamente, pero a simple vista hemos tenido algunas lesiones, algunas bajas que fueron influyentes en el rendimiento del equipo. No es momento para poner excusas ni culpables. Asumimos la total responsabilidad del resultado”.

Claudio Úbeda en la eliminación ante Universidad Católica. (Foto: Getty)

“Le fallamos a la gente. El estadio estaba repleto y alentando, esperando un resultado positivo”, declaró con contundencia el entrenador, cuyo contrato finaliza en este semestre y, junto con Juan Román Riquelme, deberá definir su futuro.

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Claudio Úbeda sobre su futuro

“No creo que sea momento para hablar de esto. Tenemos que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después tomar una decisión”, explicó Sifón cuando le preguntaron si tenía ganas de seguir en el cargo.

Úbeda habló sobre la lesión de Paredes

“Leandro no se cuidó para nada. Tenía alguna carga en el isquiotibial, pero la pudo sostener durante todo el partido. Quiso seguir jugando. Le preguntamos varias veces. Valoro la intención de él de querer estar en la cancha en el momento difícil que estábamos atravesando”, dijo el DT.

Datos clave

Claudio Úbeda: asumió la responsabilidad por la eliminación de Boca en la Libertadores 2026.

asumió la responsabilidad por la eliminación de Boca en la Libertadores 2026. Universidad Católica: derrotó a Boca y lo relegó a los playoffs de la Sudamericana.

derrotó a Boca y lo relegó a los playoffs de la Sudamericana. Leandro Paredes: completó el partido pese a sufrir una carga en el isquiotibial.