Fernando Zampedri declaró tras eliminar a Boca en la Copa Libertadores: “Los partidos se ganan en la cancha”

El delantero del conjunto chileno apuntó contra sus rivales y valoró la hazaña de su equipo en La Bombonera.

En La Bombonera, Boca Juniors firmó un papelón al quedarse afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Ante Universidad Católica, el combinado dirigido por Claudio Úbeda cayó por la mínima y perdió su gran objetivo de este semestre.

El gol de Clemente Montes, en el primer tiempo del trámite, sentenció las chances del Xeneize, que buscó por todas las vías, pero no consiguió ni siquiera empatar el trámite para soñar. Tras el encuentro Fernando Zampedri estalló ante los micrófonos de ESPN.

“Terminamos haciendo una gran copa. En la previa no nos tenían fe, que no íbamos a clasificar. Terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio”, disparó el centrodelantero.

"LOS PARTIDOS SE GANAN EN LA CANCHA, NO DE LA BOCA PARA AFUERA"



🔥 EL TORO ZAMPEDRI pic.twitter.com/vTpqcmbDBt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Y luego hizo mención al desarrollo del partido en La Bombonera: “Hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha, jugando. No de la boca para afuera. Dejamos a esta institución hoy muy alto. Muy contento por eso”.

Zampedri la siguió en redes sociales

Desde el vestuario, el delantero argentino posteó una picante historia en la que volvió a burlarse de la eliminación de Boca. “Y ahora… No se la crean, es IA”.

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