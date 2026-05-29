Fernando Zampedri declaró tras eliminar a Boca en la Copa Libertadores: “Los partidos se ganan en la cancha”

En La Bombonera, Boca Juniors firmó un papelón al quedarse afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Ante Universidad Católica, el combinado dirigido por Claudio Úbeda cayó por la mínima y perdió su gran objetivo de este semestre.
El gol de Clemente Montes, en el primer tiempo del trámite, sentenció las chances del Xeneize, que buscó por todas las vías, pero no consiguió ni siquiera empatar el trámite para soñar. Tras el encuentro Fernando Zampedri estalló ante los micrófonos de ESPN.
“Terminamos haciendo una gran copa. En la previa no nos tenían fe, que no íbamos a clasificar. Terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio”, disparó el centrodelantero.
"LOS PARTIDOS SE GANAN EN LA CANCHA, NO DE LA BOCA PARA AFUERA"— SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026
🔥 EL TORO ZAMPEDRI pic.twitter.com/vTpqcmbDBt
Y luego hizo mención al desarrollo del partido en La Bombonera: “Hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha, jugando. No de la boca para afuera. Dejamos a esta institución hoy muy alto. Muy contento por eso”.
Zampedri la siguió en redes sociales
Desde el vestuario, el delantero argentino posteó una picante historia en la que volvió a burlarse de la eliminación de Boca. “Y ahora… No se la crean, es IA”.
Datos clave
- Fernando Zampedri: habló con ESPN y publicó una burla en sus redes sociales.
- Clemente Montes: anotó el gol de la victoria de Universidad Católica en La Bombonera.
- Boca Juniors: quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.