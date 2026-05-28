A la espera del sorteo, los posibles rivales de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana

A la espera del sorteo de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el Millonario analiza a sus potenciales rivales.

River goleó a Blooming en el cierre del Grupo H de la Copa Sudamericana, logró la clasificación hacia los octavos de final y los comandados por Eduardo Coudet ahora aguardan por el ansiado sorteo, el cual se llevará a cabo el viernes 29 de mayo en la ciudad paraguaya de Luque, donde Conmebol posee su sede.

Cabe destacar que el Millonario no conocerá a su rival, sino que a un potencial contrincante, ya que lo único que se sorteará serán los playoffs correspondientes a los 16avos de final. El ganador de dicho cruce, tendrá que enfrentarse en octavos contra los que se clasificaron en la primera posición de cada grupo.

River celebra el gol de Maxi Salas. (Getty Images)

Los clasificados a los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Directo a octavos de final: Macará, Atlético Mineiro, São Paulo, Recoleta, Botafogo, Montevideo City Torque, Olimpia y River.

A playoffs desde grupos de Sudamericana: Tigre, Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama y Red Bull Bragantino.

A playoffs desde Libertadores (3° de cada grupo): Deportivo Independiente Medellín, Nacional, Bolívar, Universidad Católica/Boca/Cruzeiro, Independiente Santa Fe, Sporting Cristal, Lanús y Universidad Central de Venezuela.

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*Los playoffs se disputarán según ventaja deportiva (el mejor de la Libertadores ante el peor de Sudamericana y así sucesivamente)

Los terceros de la Libertadores, de mejor a peor

UCV (Venezuela) 9 puntos (-4 DG) Lanús (Argentina) 9 puntos (-4 DG) Independiente Santa Fe (Colombia) 8 puntos (-1 DG) Nacional (Uruguay) 8 puntos (-2 DG) Boca (Argentina) 7 puntos (+1 DG) Independiente Medellín (Colombia) 7 puntos (-5 DG) Sporting Cristal (Perú) 6 puntos (-3 DG) Bolívar (Bolivia) 5 puntos (-2 DG)

Los segundos de la Copa Sudamericana, de mejor a peor

Gremio (Brasil) 11 puntos (+5 DG) Bragantino (Brasil) 10 puntos (+7 DG) Vasco de Gama (Brasil) 10 puntos (+4 DG) O’Higgins (Chile) 10 puntos (+2 DG) Tigre (Argentina) 9 puntos (+3 DG) Caracas (Venezuela) 9 puntos (0 DG) Cienciano (Perú) 8 puntos (-2 DG) Santos (Brasil) 7 puntos (+2 DG)

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Así las cosas, estos serán los cruces de playoffs de la Copa Sudamericana

UCV – Santos

Lanús – Cienciano

Independiente Santa Fe – Caracas

Nacional – Tigre

Boca – O’Higgins

Independiente Medellín – Vasco da Gama

Sporting Cristal – Bragantino

Bolívar – Gremio

DATOS CLAVES