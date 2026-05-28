Cuándo vuelve a jugar Boca tras haber quedado afuera de la Copa Libertadores 2026

El Xeneize cerró el semestre sin haber podido cumplir los objetivos del año y jugará la Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins. La fecha de su próximo encuentro.

Boca quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 y quedó condenado a jugar la Copa Sudamericana. El Xeneize no volverá a jugar un partido oficial hasta después del Mundial 2026, en donde también tendrá como objetivo el Torneo Clausura y la clasificación a la Copa del 2027.

El equipo quedará liberado e iniciará sus vacaciones hasta el inicio de la pretemporada invernal, en donde Juan Román Riquelme buscará sumar refuerzos y -probablemente- un entrenador para lo que viene. Mientras tanto, ya sabe cuándo, dónde y a quién enfrentará en la reanudación de la competencia.

Por haber finalizado tercero en su grupo, Boca tendrá que jugar los Playoffs de la Sudamericana ante O’Higgins, uno de los segundos de la fase de grupos de ese certamen. Dicho compromiso está programado para la semana del 21 al 23 de julio, es decir, en poco menos de dos meses.

Entre la ida (que será en La Bombonera) y la vuelta, iniciará su participación en el Torneo Clausura. La primera fecha será ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, que será el fin de semana del 25 y el 26 de julio.

Los próximos partidos de Boca