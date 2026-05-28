Franco Mastantuono no va al Mundial con la Selección Argentina: todos los detalles

El futbolista de Real Madrid es uno de los marginados por Lionel Scaloni en la nómina de convocados definitiva.

Este viernes sale la lista de convocados de la Selección Argentina, con los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, se acaba de confirmar que Franco Mastantuono no jugará el Mundial y es uno de los marginados que son desafectados, a pesar de haber integrado la prelista de 55 jugadores que fue presentada hace varios días atrás.

Es una realidad que el oriundo de Azul es del gusto de Lionel Scaloni y es por eso que fue parte del proceso en las últimas citaciones, ya sea en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas como en los amistosos internacionales más recientes. Sin embargo, su bajo nivel en Real Madrid le jugó una mala pasada y el entrenador optó por descartarlo y elegir a otros protagonistas.

🚨 Franco Mastantuono no será convocado al Mundial 2026. Lionel Scaloni decidió dejarlo afuera de la lista de citados.



Vía Gastón Edul. pic.twitter.com/tpMpwP5iIJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 28, 2026

Lo cierto es que, según reveló Gastón Edul, Mastantuono no jugará el Mundial con la Selección Argentina. En vísperas del anuncio de la lista de convocados definitiva, Scaloni le comunicó que no será parte de la nómina que viajará a Norteamérica en búsqueda de defender la corona ya conquistada en Qatar 2022. Así las cosas, a sus 18 años, fue marginado por el director técnico albiceleste.

Desde que es parte de la absoluta, Franco estuvo convocado en las últimas 3 fechas FIFA que estuvo en óptimas condiciones físicas, ya que entre octubre y noviembre afrontaba una lesión. En ese lapso, ya disputó 4 partidos con Argentina, siendo 3 por Eliminatorias Sudamericanas (Chile, Venezuela y Ecuador) y el restante ante Zambia, en la despedida del plantel en La Bombonera.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. (Getty Images)

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De hecho, un dato importante a tener en cuenta es que hasta utilizó la número 10. Debido a que Lionel Messi estaba lesionado y no fue incluido por Scaloni en a mediados de 2025, el surgido de las divisiones inferiores de River se adueñó ocasionalmente del dorsal más importante de la Selección Argentina. Pese a todo esto, finalmente no será parte del listado que partirá hacia Estados Unidos.

Cabe recordar que Argentina integra el grupo J, en el que se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, respectivamente. Frente al elenco africano debuta el próximo martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas City y luego se muda a Dallas. El lunes 22 a las 14 horas se mide ante los europeos por la segunda fecha y cierra la zona contra los asiáticos el sábado 27 a las 23 horas.

Franco Mastantuono en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Gianluca Prestianni, descartado de la Selección Argentina para el Mundial

Según pudo saber BOLAVIP, Gianluca Prestianni no jugará el Mundial 2026. A raíz del escándalo que protagonizó con Vinícius Júnior, al argentino que juega en Benfica no le dan los tiempos para la medida cautelar y así cumplir la sanción después de la Copa del Mundo, lo que significa que no podrá ser parte de la nómina definitiva que presentará Scaloni en las próximas horas.

Gianluca Prestianni, delantero argentino de Benfica. (Getty Images)

Cuándo sale la lista de convocados de Argentina

Según informó el periodista Martín Arévalo, Scaloni presenta la lista de convocados este viernes 29 de mayo. El reconocido reportero que cubre a la Selección Argentina desde hace muchos años, reveló que el entrenador dará a conocer la nómina definitiva para terminar con la incertidumbre de qué jugadores integrarán el listado y cuáles quedan marginados del Mundial.