Tras la derrota de Boca, las posiciones finales de la Copa Libertadores: los 16 clasificados a octavos de final

Cuatro equipos argentinos dirán presente en la próxima instancia del certamen. La lista se completa con seis brasileños, dos chilenos, dos ecuatorianos, un paraguayo y un colombiano.

La derrota de Boca fue lo último de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ya se conocen los 16 clasificados a los octavos de final, los ocho que continuarán su camino en la Copa Sudamericana y los que quedaron afuera del certamen.

Cuatro de los seis equipos argentinos lograron avanzar de fase: Estudiantes, Lanús, Rosario Central y Platense. Además del Xeneize, el otro eliminado es Lanús, que no pudo en su zona con Liga de Quito, Mirassol y Always Ready, y continuará su camino en la Sudamericana.

Por el lado de Brasil, todos los que jugaron fase de grupos logaron avanzar de ronda. Flamengo, Cruzeiro y Corinthians lo hicieron como líderes, mientras que Mirassol, Palmeiras y Fluminense clasificaron como escoltas

Los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo y Estudiantes

Grupo B: Coquimbo Unido y Deportes Tolima

Grupo C: Independiente Rivadavia y Fluminense

Grupo D: Universidad Católica y Cruzeiro

Grupo E: Corinthians y Platense

Grupo F: Cerro Porteño y Palmeiras

Grupo G: Liga de Quito y Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle y Rosario Central

Posiciones finales de los grupos de la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores?

La primera ronda eliminatoria de la Libertadores se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.