La durísima autocrítica de Leandro Paredes tras quedar eliminado de la Libertadores: “No estuvimos a la altura”

El capitán del Xeneize fue muy autocrítico tras la derrota ante Universidad Católica.

Boca sufrió un golpe durísimo cayendo ante Universidad Católica en La Bombonera. El equipo se quedó afuera de la Copa Libertadores y arrancará el segundo semestre en la Copa Sudamericana. Tras lo sucedido, Leandro Paredes tomó la palabra en zona micta.

“Duele porque teníamos mucha ilusión, pero ya está. Hay que hacer autocrítica y mejorar. Claramente no estuvimos a la altura“, aseguró el campeón del mundo ante los micrófonos, luego de una reunión con Juan Román Riquelme con el vestuario y todo el plantel.

Sobre su estado físico, declaró: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no iba a salir. No era un partido más como para no jugar”.

“Del futuro de Ubeda no sabemos nada. Son decisiones que tiene que tomar el club con Claudio. Nosotros pensamos en que no nos alcanzó y que no estuvimos a la altura. Hablo mucho con el presidente. Somos todos conscientes de que hay que mejorar y hay que crecer”, cerró.

"NO ESTUVIMOS A LA ALTURA"



LEANDRO PAREDES Y EL ANÁLISIS DE LA ELIMINACIÓN DE BOCA DE LA CONMEBOL #LIBERTADORES



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/epo8H0dwi0 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Paredes pidió perdón en La Bombonera

El campeón del mundo encabezó la fila de futbolistas al retirarse del campo de juego luego del 0-1. En el medio de la reprobación del público, el mediocampista central levantó la mano y pidió perdón por lo sucedido, consciente de que no se pudo cumplir el objetivo.

Publicidad

Tras quedar afuera, PAREDES Y MERENTIEL le pidieron PERDÓN a la hinchada de Boca 🙏🔵🟡 pic.twitter.com/AMNAC7uPjX — Diario Olé (@DiarioOle) May 29, 2026

Otro de los que se sumó fue Miguel Merentiel, que apenas pudo sumar 10 minutos en el partido, debido a una lesión muscular que sufrió en la semana. Al igual que el ex París Saint-Germain, se disculpó con los hinchas.