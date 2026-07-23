Quién es Leonel Flores, el juvenil de Boca que Arruabarrena confía para darle la titularidad

El juvenil de 19 años es una de las grandes promesas del Xeneize y está dando sus primeros pasos en primera de la mano del Vasco.

En el barrio de Beccar, ubicado en el partido bonaerense de San Isidro, nació el 6 de febrero del 2007 quien hoy es una de las grandes promesas de Boca Predio que empieza a asomar poco a poco en primera de la mano del Vasco Arruabarrena.

Leonel Flores, extremo derecho que también puede jugar por izquierda y como mediapunta, se encuentra dando sus primeros pasos en el equipo profesional xeneize, luego de ser una de las figuras de la reserva estos últimos meses.

Diestro, habilidoso, rápido y ágil, Flores mostró grandes condiciones para ganarse un lugar en 11 titular de Boca, donde compartirá ataque con Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa este jueves, donde debutará en el plano internacional por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El propio Flores habló en 2021 en el Canal de Boca, cuando era un juvenil de inferiores, donde relató los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ser profesional: “Mi familia me ayuda mucho y gasta mucho en mí para que yo pueda venir a entrenar. Yo me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana para venir al Predio, es mi segunda casa, estoy todos los días. Yo cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble”.

En su único partido en primera, el debut ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, Flores anotó un gol en lo que simbolizó el triunfo por 2 a 0 en la clasificación a octavos de final del certamen federal. Ante O’Higgins, el juvenil hará su estreno en el plano internacional y jugará su segundo partido como profesional.

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Las formaciones de Boca y O’Higgins

BOCA: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’HIGGINS: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

El cuadro de la Copa Sudamericana