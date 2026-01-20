Con Hinestroza casi caído, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme: “Dirigencia amateur”

Fue un lunes negro para Boca. Miguel Merentiel se desgarró, la dirigencia decidió no avanzar por Chimy Ávila y lo más grave de todo fue que Marino Hinestroza continuaría su carrera en Vasco da Gama. El colombiano negoció con el Xeneize por semanas y todo indicaba que iba a ser refuerzo, pero los brasileños ofrecieron más dinero y eso sería determinante.

Boca había ofrecido 5 millones de dólares luego de varias idas y vueltas, pero había detalles que impedían que el pase se concrete y en Atlético Nacional comenzaron a impacientarse. El pasado lunes, Vasco da Gama apareció con 6 millones de dólares sobre la mesa, el elenco colombiano quedó conforme y ahora solo resta que Hinestroza acepte la oferta, algo que muy probablemente suceda.

La furia de los hinchas de Boca

Tras conocerse la noticia, los hinchas de Boca volcaron su bronca en las redes sociales. El principal apuntado fue Juan Román Riquelme, a quien acusaron de no saber negociar, de escatimar con los números y también de inoperancia. También hubo fanáticos del Xeneize que cuestionaron al jugador por el coqueteo con el club.

Juan Román Riquelme, en el ojo de la tormenta. (Foto: Getty).

¿El pase está caído?

El pase de Marino Hinestroza a Boca no está 100% caído, pero la realidad es que está lejos. Atlético Nacional aceptó la oferta de Vasco da Gama -que es de un millón de dólares más que la del Xeneize- y ahora el que debe decidir es el jugador. En caso de aceptar la propuesta del club brasileño, los de la Ribera no tendrán nada que hacer.

Marino Hinestroza. (Foto: Getty).

Así reaccionaron los hinchas de Boca en las redes sociales

