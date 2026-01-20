Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con Hinestroza casi caído, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme: “Dirigencia amateur”

Luego de semanas de idas y vueltas, todo indica que el atacante colombiano seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de Boca están furiosos con Riquelme
© GettyLos hinchas de Boca están furiosos con Riquelme

Fue un lunes negro para Boca. Miguel Merentiel se desgarró, la dirigencia decidió no avanzar por Chimy Ávila y lo más grave de todo fue que Marino Hinestroza continuaría su carrera en Vasco da Gama. El colombiano negoció con el Xeneize por semanas y todo indicaba que iba a ser refuerzo, pero los brasileños ofrecieron más dinero y eso sería determinante.

Boca había ofrecido 5 millones de dólares luego de varias idas y vueltas, pero había detalles que impedían que el pase se concrete y en Atlético Nacional comenzaron a impacientarse. El pasado lunes, Vasco da Gama apareció con 6 millones de dólares sobre la mesa, el elenco colombiano quedó conforme y ahora solo resta que Hinestroza acepte la oferta, algo que muy probablemente suceda.

La furia de los hinchas de Boca

Tras conocerse la noticia, los hinchas de Boca volcaron su bronca en las redes sociales. El principal apuntado fue Juan Román Riquelme, a quien acusaron de no saber negociar, de escatimar con los números y también de inoperancia. También hubo fanáticos del Xeneize que cuestionaron al jugador por el coqueteo con el club.

Juan Román Riquelme, en el ojo de la tormenta. (Foto: Getty).

Juan Román Riquelme, en el ojo de la tormenta. (Foto: Getty).

¿El pase está caído?

El pase de Marino Hinestroza a Boca no está 100% caído, pero la realidad es que está lejos. Atlético Nacional aceptó la oferta de Vasco da Gama -que es de un millón de dólares más que la del Xeneize- y ahora el que debe decidir es el jugador. En caso de aceptar la propuesta del club brasileño, los de la Ribera no tendrán nada que hacer.

Kevin Zenón no quiere irse: las propuestas que desestimó para seguir en Boca

ver también

Kevin Zenón no quiere irse: las propuestas que desestimó para seguir en Boca

Marino Hinestroza. (Foto: Getty).

Marino Hinestroza. (Foto: Getty).

Publicidad

Así reaccionaron los hinchas de Boca en las redes sociales

Publicidad
Publicidad
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Miguel Merentiel sufrió un desgarro durante la jornada del pasado lunes.
  • Vasco da Gama ofreció 6 millones de dólares por el pase de Marino Hinestroza.
  • La dirigencia de Boca decidió no avanzar en la negociación por Chimy Ávila.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca
Boca Juniors

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama
Boca Juniors

Sufre Boca: Hinestroza, muy cerca de jugar en Vasco da Gama

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: se puede caer el pase de Cuello y ultiman detalles por Hinestroza

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez
Fútbol europeo

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo