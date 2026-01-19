Es tendencia:
Boca Juniors

Boca tomó una drástica decisión con Chimy Ávila

A días del cierre del mercado de pases, en Boca habían posado los ojos en el atacante que se desempeña en Real Betis.

Por Lautaro Toschi

Chimy Ávila
© GettyChimy Ávila

El mercado de pases de Boca lejos estuvo de ser el ideal. Las negociaciones que llevó adelante se dilataron mucho y así fue que llegó a menos de una semana del comienzo del Torneo Apertura con varios nombres en el radar, pero sin concretar nada. El Xeneize busca reforzar la ofensiva y algunos de los nombres por los que se averiguaron condiciones fueron Alexis Cuello y también Ezequiel Ávila, popularmente conocido como Chimy.

Si bien, Ávila es del gusto de la dirigencia de Boca, la decisión que tomaron desde el club es no avanzar por él en este mercado de pases, según pudo saber en exclusiva Bolavip. Es cierto que las partes -Boca y Betis- no se habían sentado a negociar, pero sí lo sondearon. De hecho, este mismo lunes, el propio representante de Ávila se refirió al tema.

Chimy Ávila, jugador de Real Betis. (Foto: @chimy_avila).

¿Qué dijo el representante de Ávila?

Este lunes, el representante de Ezequiel Ávila dialogó con TyC Sports y fue ambiguo a la hora se referirse ante una posible salida del Real Betis: “Si me preguntan a mí, no es el mercado donde Chimy se tendría que ir. Es particular mío. No debería cambiar de destino. A lo mejor en junio digo que sí“.

Además, agregó: “Si el presidente lo llama y le demuestra interés, le pueden despertar las ganas. Puede cambiar. Capaz mañana salgo a decir otra cosa, es fútbol. Sé que todo puede pasar hasta el final del libro de pases. Él hizo inferiores en Boca, sabe lo que es y lo conoce. No le pesaría en absoluto. Hay jugadores a los que Boca les pesa mucho, a Chimy no”.

¿Se cae lo de Hinestroza?

Vasco Da Gama superó la oferta de Boca y Marino Hinestroza podría irse a jugar a Brasil

Vasco Da Gama superó la oferta de Boca y Marino Hinestroza podría irse a jugar a Brasil

Bolavip también pudo saber que el pase de Marino Hiestroza a Boca está casi caído. Vasco da Gama ofertó 6 millones de dólares por el atacante colombiano. Atlético Nacional pretende aceptar la oferta, pero todo dependerá del futbolista. Cabe destacar que el Xenize había ofrecido 5 millones por él.

DATOS CLAVE

  • Boca decidió no avanzar por el fichaje de Ezequiel “Chimy” Ávila en el actual mercado.
  • El representante del jugador afirmó en TyC Sports que el delantero conoce las inferiores de Boca.
  • El club Xeneize sondeó a Alexis Cuello y al Real Betis por la situación de Ávila.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

