Dorival palpitó el duelo ante Boca y explicó por qué jugó el clásico con un equipo alternativo

El Tricolor cayó ante Palmeiras por el Brasileirao en la antesala del duelo contra el Xeneize por la vuelta de los cuartos de la Sudamericana.

El próximo martes, a partir de las 21.30 horas, Sao Paulo recibirá a Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se impuso 1 a 0 en la ida con tanto de Miguel Merentiel y llega con ventaja a la revancha. Por su parte, el elenco paulista buscará revertir el resultado para acceder a la semifinal, en la que se medirá ante el ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.

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En la previa al cruce copero, Sao Paulo cayó por 2 a 0 ante Palmeiras en el clásico, mientras que Boca derrotó sin problemas a Central Córdoba el pasado viernes. Dorival Júnior, DT del elenco paulista decidió poner una formación alternativa contra el Verdao y eso trajo algunas críticas.

El propio Dorival Júnior, en conferencia de prensa, defendió su decisión: “Me responsabilizo por la situación. Fue una decisión que tomamos hablando con todos, pero la responsabilidad es del entrenador. Pueden tener la certeza de que fue la decisión adecuada“.

Dorival palpitó el duelo ante Boca

De cara al choque ante Boca, Dorival Júnior afirmó: “Tenemos la posibilidad de llegar a una semifinal el martes, contra un rival difícil que justamente no jugó para prepararse, como ocurrió en la ida. Jugaron por el campeonato argentino sin ninguno de los jugadores convocados”. También dijo: “Nuestro equipo corrió muchísimo en la Bombonera. No tengo dudas de que tendremos un partido muy disputado el martes y tenía la obligación de intentar tener el mejor equipo posible”.

Dorival en La Bombonera. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Sao Paulo recibirá a Boca Juniors el martes por los cuartos de Copa Sudamericana.

recibirá a Boca Juniors el martes por los cuartos de Copa Sudamericana. Dorival Júnior justificó poner suplentes ante Palmeiras para reservar titulares frente a Boca.

justificó poner suplentes ante Palmeiras para reservar titulares frente a Boca. Boca Juniors cuenta con ventaja 1-0 sobre Sao Paulo tras el gol de Merentiel.