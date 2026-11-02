Riquelme elogió a Villa luego de la victoria de Boca ante River en el Superclásico: “El mejor jugador del fútbol argentino”

El presidente del Xeneize habló sobre el rendimiento del colombiano en su vuelta a la institución.

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con gol de Lautaro Di Lollo, Boca le ganó 1 a 0 a River en el Superclásico y de esta manera no solo se aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores, sino que también quedó a un paso de ganar el título de la tabla anual.

Luego del encuentro, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, habló en una entrevista con TyC Sports, en donde se refirió al presente que está atravesando el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena, y también le dedicó unas palabras de elogio a Sebastián Villa.

Dentro de sus dichos, el mandamás del elenco de la Ribera comentó: “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino. El semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada. Tuvimos la posibilidad de contar con chicos que golpean la pelota muy bien. En sí Paredes es extraordinario, golpea la pelota diferente al resto y el semestre pasado ganamos muchos partidos por la pelota parada, mirabas la tele y el título era pelota parada de Paredes y gol de cabeza”.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “El otro día, ¿el centro quién lo tiró contra Independiente? ¿El centro contra Racing para que Valencia cabecee quién lo tiró? ¿El pase a Merentiel el otro día quién se lo dio? Tenemos la suerte de tener a Villa, a Flores”.

🗣️ "VILLA ES EL MEJOR JUGADOR DEL FÚTBOL ARGENTINO"



✍️ Firma: Juan Román Riquelme, mano a mano con TyC Sports pic.twitter.com/CctplyVwNT — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

Los números de Sebastián Villa en su regreso a Boca

Desde su regreso al Xeneize en el último mercado de pases, el delantero colombiano lleva disputados un total de 23 partidos, en los que marcó un gol y aportó siete asistencias. Además, no recibió tarjetas amarillas ni fue expulsado.

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