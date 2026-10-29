Los 6 jugadores de Boca que afrontan su primer Superclásico

Si bien serán nueve los futbolistas con chances de sumar minutos por primera vez ante River, solo cinco no conocen lo que es vivir un Superclásico desde adentro.

Quedan tres días para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, que se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera. El encuentro, pautado para las 15:00, tendrá muchos condimientos debido a las definiciones del certamen en lo que respecta a la tabla anual, al Clausura y a la clasificación a las copas internacionales del año próximo.

Y si bien un Superclásico es un partido especial para todos los futbolistas, para los jugadores que debutan hay un tinte extra por encima de cualquier otro jugador. En el caso de Boca, serán seis los debutantes absolutos, mientras que otros cuatro estuvieron en el banco de suplentes pero no sumaron minutos.

Los 6 jugadores de Boca que tendrán su primera experiencia en Superclásico

Álvaro Montero – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leandro Lozano – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Dylan Gorosito – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cuatro veces ante River en Reserva – Facundo Herrera – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva –

– En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó cinco veces ante River en Reserva – Marco Pellegrino – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Williams Alarcón – No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 –

– No sumó minutos. Fue suplente en los últimos dos partidos ante River: el triunfo 2-0 en La Bombonera de 2025 y en el 1-0 en el Monumental de 2026 – Alan Velasco – No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez –

– No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 y en la derrota 2-1 de 2025, también en Núñez – Ángel Romero -No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 –

-No sumó minutos. Fue suplente en el triunfo 1-0 en el Monumental de 2026 – Enner Valencia – Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó –

– Llegó en el último mercado de pases y no hubo Superclásico desde que arribó – Leonel Flores – En primera no jugó ninguno ni fue convocado, sí jugó tres veces ante River en Reserva y anotó dos goles –

Leonel Flores, otro que debuta en un Superclásico

Los 10 nombres asegurados: la posible formación de Boca vs. River

Con una única duda, el 11 que pondría en cancha el Vasco Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.