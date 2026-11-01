Conmebol saludó a Boca tras conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027 en el Superclásico: “Bienvenido de nuevo”

El Xeneize aseguró su lugar por la Tabla Anual y la cuenta oficial del certamen ya le dio la bienvenida.

En La Bombonera, Boca Juniors consiguió este domingo un triunfo clave ante River en la recta final del segundo semestre. No solo quedó a un paso de conquistar la Tabla Anual, sino también aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Con los tres puntos de esta tarde, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió establecerse entre los tres primeros del acumulado anual con una fecha de anticipación. Así, jugará el principal certamen de CONMEBOL el próximo año.

A través de sus redes oficiales, la Libertadores le dio la bienvenida al Xeneize a pocos minutos del final del Superclásico. “¡Bienvenido de nuevo, Boca Juniors! Jugará la CONMEBOL Libertadores 2027”, escribió @Libertadores.

Los títulos que pelea Boca en el segundo semestre

Ante Defensa y Justicia, en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, buscará un triunfo que le dé el título de Campeón Anual. Además, buscará otra estrella en los Playoffs de mencionado certamen.

En paralelo, disputará ante Banfield las semifinales de la Copa Argentina. Por último, a nivel internacional, jugará el 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Cuatro títulos en carrera para el Xeneize.

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