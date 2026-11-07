Cuántos días lleva Boca sin salir campeón: la enorme racha que podría cortar con la Tabla Anual 2026

Este sábado por la tarde, Boca le puede poner punto final a una extensa racha sin salir campeón. Aunque suene extraño, ya van varios años desde que el Xeneize levantó su último trofeo y el paso del tiempo empieza a ser un desafío extra. En ese sentido, si le gana a Defensa y Justica se consagra como Campeón de Liga por ganar la Tabla Anual 2026.

Los futbolistas de Boca tras vencer a River en el Superclásico. (Getty Images)

Cabe recordar que el último título fue el 1° de marzo de 2023, cuando aplastó categóricamente a Patronato por 3-0 con un hat-trick de Darío Benedetto y se adueñó de la Supercopa Argentina. Sin embargo, desde aquella jornada en Santiago del Estero hasta la actualidad, el conjunto de la ribera no pudo conquistar ninguna competición más.

Lo cierto es que Boca lleva 1347 días sin salir campeón. Si la cuenta comienza aquel día y se frena este sábado 7 de noviembre, el Xeneize acumula 3 años, 8 meses y 6 días sin conseguir un trofeo entre todas las competencias que disputa oficialmente, ya sean domésticas o internacionales. Por ese motivo, ganar la Tabla Anual podría cortar una larga racha de sequía.

Boca tras consagrarse campeón de la Supercopa Argentina en 2023. (Getty Images)

Vale resaltar que Boca puede ganar hasta 5 títulos antes de fin de año. Aunque suene demasiado, es la realidad ya que aún puede sumar diferentes trofeos tanto en lo doméstico como en lo internacional. En ese sentido, el primero que podría conquistar es la Tabla Anual, donde solamente debe vencer a Defensa y Justicia para no depender de otros resultados.

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Luego, el 21 es la final de la Copa Sudamericana y se medirá frente a frente con Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Antes, chocará con el 14 ante Banfield por la semifinal y, en caso de conseguir un triunfo, el 4 de diciembre jugaría la final de la Copa Argentina ante Platense, que es el quipo que ya aseguró su plaza en el cotejo decisivo.

Los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Mientras tanto, el Xeneize jugará los playoffs para intentar conquistar el Torneo Clausura, donde en la fase previa fue uno de los mejores equipos en cuanto a nivel colectivo y también en resultados cosechados. Por último, si se consagra en el campeonato, clasificará automáticamente al Trofeo de Campeones, lo que significaría el quinto título del año.

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La posible agenda de Boca hasta fin de año

Sábado 7/11 a las 17.30 | Boca vs. Defensa y Justicia | Fecha 16 del Torneo Clausura

| Fecha 16 del Torneo Clausura Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.