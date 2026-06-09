Desde Independiente Rivadavia negaron contactos de Boca por Sebastián Villa: “No me sorprendería”

Agustín Vila, dirigente de la Lepra, habló sobre la situación del delantero y afirmó que podrían perderlo en este mercado de pases.

Luego de cerrar el regreso de Rodolfo Arruabarrena para que sea el nuevo entrenador del plantel profesional, la dirigencia de Boca ya trabaja en el mercado de pases en búsqueda de refuerzos que le den un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los futbolistas que está en carpeta en el Xeneize es Sebastián Villa, quien ya tuvo un paso por la institución y que abrió la puerta a una vuelta a la institución ya que tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Referido a eso, Agustín Vila, dirigente de la Lepra, habló con Modo Mundial, el streaming de Bolavip, y allí afirmó que aún no hubo comunicación por parte del elenco de la Ribera para iniciar las negociaciones para repatriar al delantero colombiano de 30 años. “Nosotros, particularmente los dirigentes, no hemos hablado nunca con la gente de Boca”, inició.

“El presidente dijo el otro día que salía 10 millones de dólares, pasaron muchos campeonatos y Boca se dio cuenta que había dejado ir al mejor jugador que tenían en ese momento. Con Sebastián hicimos una apuesta en su momento, puso lo que había que poner para traerlo, rindió cuentas en la Justicia y ahora resulta que todos se acuerdan que existía Sebastián”, dijo sobre la situación del jugador.

Siguiendo por la misma línea, explicó que el Xeneize tampoco se habría comunicado con el jugador: “Desconozco si se comunicaron directamente con el jugador, lo cual sería raro, porque creo que en el fútbol se hacen las cosas de otra forma, pero no me sorprendería”.

Y cerró, afirmando que será difícil mantener al delantero para la segunda parte del año: “Va a ser difícil retener a Villa; es un jugador extremadamente completo, son esos jugadores ganadores, no se consigue siempre, a donde va gana, para el club es importantísimo y muy importante para nosotros. A veces hay que ponderar los intereses de los jugadores”.

Publicidad

💣🔥 AGUSTÍN VILA, dirigente de Independiente Rivadavia, en MODO MUNDIAL: "DESDE BOCA NO SE COMUNICARON CON NOSOTROS POR VILLA"



🗣️ "Desconozco si se comunicaron directo con el jugador, lo cual sería raro, pero no me sorprendería. Va a ser difícil retener a Villa; es un jugador… pic.twitter.com/GW4an6OkPA — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 8, 2026

Los números de Sebastián Villa en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero de 30 años lleva disputados un total de 20 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. Además recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1611 minutos en cancha.

Datos claves

Rodolfo Arruabarrena regresa como nuevo entrenador de Boca Juniors para la segunda temporada.

regresa como nuevo de Boca Juniors para la segunda temporada. Boca Juniors evalúa repatriar a Sebastián Villa , delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza.

, delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza. Independiente Rivadavia cotizó a Sebastián Villa en un valor de 10 millones de dólares.