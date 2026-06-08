El menor de los Zárate pasó por el Xeneize entre 2018 y 2021, generando un gran enojo entre los hinchas del Fortín.

El apellido Zárate resuena en los pasillos de Vélez hace décadas. Las cuatro hermanos -Sergio, Ariel, Rolando y Mauro, se formaron allí y, con distintos matices, dejaron su huella en el club. El escándalo sacudió a la familia a mediados de 2018, cuando Mauro optó por dejar el club para ir a jugar a Boca.

No fue el primero de los hermanos Zárate en pasar a otro club del fútbol argentino, pero sí el más polémico. Mauro había regresado de Europa a comienzos de año y la frase que lo dejó expuesto fue que dijo que en Argentina no vestiría otra camiseta.

La decisión de pasar a Boca no solamente le trajo problemas con los hinchas de Vélez, sino también con sus tres hermanos mayores, que nunca comprendieron la decisión. Si bien el tiempo cura las heridas, en este caso siguen los rencores del pasado y el propio Mauro así se lo confirmó a César Luis Merlo.

¿Por qué decidió ir a Boca?

Cesar Luis Merlo dialogó mano a mano con Mauro Zárate y le consultó cómo fue el día posterior a pasar a Boca. El ex delantero afirmó: “Venía hablando con mi mujer y ella me decía que hable con mis hermanos porque no se estaban comportando de la manera que me comporté yo y el tiempo me dio la razón”.

Al ser consultado sobre su actual relación con sus hermanos, Mauro dijo: “Sigo distanciado, no hay vuelta atrás, es muy difícil. Pasaron muchas cosas en el medio, mucho tiempo. Con mis hermanos yo no hice nada errado. Yo no hablo porque estoy tranquilo, cuando hablás es porque querés convencer al otro de que está equivocado”.

Mauro Zárate jugó en Boca entre 2018 y 2021. (Foto: Getty).

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Su salida de Vélez

Mauro Zárate regresó a Vélez a comienzos de 2018, pero apenas seis meses más tarde se marchó. Al recordar cómo fue su salida, el ex delantero dijo: “Me costó muchísimo, no llegaba el llamado de nadie, ni para juntarse, ni para llamar a Inglaterra para comprarme ni nada, entonces el tiempo pasaba. El presidente era Rapisarda”.

“Es irremontable la relación con el hincha, ellos tienen su enojo y yo lo respeto y está bien”, dijo Mauro Zárate al ser consultado por su relación con los hinchas de Vélez, quienes se sintieron dolidos con su salida del club a Boca a mediados de 2018. Cabe recordar que por aquel entonces, el Fortín tenía que negociar con Watford la compra de su pase.

Mauro Zárate se recibió de entrenador. (Foto: @oficialmaurozarate).

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Finalmente, a Mauro Zárate le consultaron a qué equipo no dirigiría y dijo: “Nunca estaría la chande de volver a Vélez, por todo lo que pasó y está bien así. Yo les deseo lo mejor, tienen un gran técnico ahora y me pone muy contento que estén los Mellizos ahí. Creo que es el técnico adecuado”.

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