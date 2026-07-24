El Xeneize se impuso por 1 a 0 ante O´Higgins en La Bombonera por el duelo correspondiente a los Playoffs de la Copa Sudamericana.

Fue una de las grades novelas del mercado de pases. Hubo idas y vueltas, ofertas y contraofertas, pero si algo tuvo claro siempre Sebastián Villa fue que quería volver a Boca y así lo hizo. El Xeneize cumplió con los requisitos económicos planteados por Independiente Rivadavia y si bien se extendió más de la cuenta, el colombiano regresó al club de la Ribera.

Luego de sellar su arribo, Sebastián Villa ya tuvo su primer partido oficial desde su regreso y fue ante O´Higgins por los Playoffs de la Copa Sudamericana. Los de Arruabarrena ganaron por 1 a 0 y encaminar la clasificación a octavos de final. El atacante colombiano tuvo una buena actuación, especialmente en el primer tiempo.

El gesto de Riquelme con Villa

Una vez terminado el partido, Juan Román Riquelme, que todavía se encontraba en su palo, llamó por teléfono a Sebastián Villa, que estaba en el terreno de juego y cruzaron algunas palabras. Cabe destacar que el presidente fue determinante para su regreso, especialmente sabiendo que muchos hinchas estaban en contra, no por cuestiones futbolísticas, sino por lo escandalosa que fue su salida tras su primer ciclo.

¿Y SI TE LLAMA ROMÁN, SEBA? Luego de re-debutar con la camiseta de Boca en el triunfo ante O'Higgins, VILLA habló por teléfono con Riquelme en pleno campo de La Bombonera… ¡Hermosa manera de cerrar la noche! pic.twitter.com/NA9cvLdIs7 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Qué dijo Villa tras el partido ante O´Higgins

El atacante colombiano dialogó con ESPN y afirmó: “Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Creo que la gente lo vio. Pedirle disculpas a toda la hinchada si de pronto se sintió ofendida en algún momento. Siempre quise estar aquí en mi casa. Lo voy a demostrar dentro de la cancha. Creo que hicimos un gran partido, son los primeros 90 minutos, vamos paso a paso y esperamos seguir creciendo”.

Riquelme había defendido a Villa

Un día antes del duelo ante O´Higgins, Riquelme dialogó con TyC Sports y al ser consulado por Villa dijo: “Con él hemos sido muy claros, muy simples y sinceros. Le dijimos que él iba a seguir jugando y el momento en que tenga una decisión el juez o quien sea, si no pasaba nada seguía jugando y si era sentenciado dejaba de jugar, y es lo que pasó“.

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Además, agregó: “Acá no jugó más. Se fue a Mendoza , donde ha jugado mucho tiempo y lo sabemos todos, nadie se pregunta nada. Y ya cumplió su sentencia. El entrenador nuestro que tenemos hoy quería un delantero, creemos que Villa cumple todas las funciones que tiene que tener un delantero para jugar en nuestro club“.

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