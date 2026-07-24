Boca hoy: las disculpas de Sebastián Villa, Arruabarrena quiere un 9, elogios para Dylan Gorosito y más

Boca vuelve al trabajo después de la victoria sobre O’Higgins y ya piensa en Deportivo Riestra. El viernes 24 de julio encuentra al Xeneize entrenando de cara a su debut en el Torneo Clausura 2026. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Villa les habló a los hinchas de Boca

En un partido marcado por la vuelta de Sebastián Villa al club, Boca Juniors derrotó por 1-0 a O’Higgins este domingo en La Bombonera por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La presencia del colombiano no pasó para nada desapercibida en Brandsen 805.

Luego, dentro de los 90 minutos, Villa tuvo un buen rendimiento que hizo que algunos hinchas lo aplaudieran en su salida de la cancha para dejarle su lugar a Kevin Zenón. En ese contexto, rompió el silencio post partido ante el micrófono.

Gorosito, el gran aprobado por los hinchas

La victoria de Boca sobre O’Higgins dejó varios puntos altos y uno de ellos fue muy ponderado por los hinchas. El reestreno de Dylan Gorosito como titular en Primera División fue aprobado con creces por los simpatizantes, que quedaron conformes con su rendimiento en el campo de juego.

El marcador de punta de 20 años venía destacándose en Reserva, en un puesto que fue una debilidad en el plantel superior a lo largo del primer semestre de 2026. Rodolfo Arruabarrena confió en él luego de la lesión de Leandro Lozano, uno de los refuerzos de este mercado de pases, y cumplió.

Arruabarrena quiere otro 9

Boca es uno de los equipos que buscará sacar provecho de la extensión del mercado de pases. Rodolfo Arruabarrena confirmó que mantuvo charlas con Juan Román Riquelme para intentar sumar a otro refuerzo, en este caso de la línea delantera debido a la lesión de Adam Bareiro.

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“Con el presidente me he reunido y estamos viendo la posibilidad de tener a otro atacante, por las dudas de que el parate de Adam sea más largo de lo previsto”, confirmó el director técnico en conferencia de prensa luego de la victoria 1 a 0 de sus dirigidos ante O’Higgins.