Por qué no juega Sebastián Villa hoy en Boca vs. Riestra por el Torneo Clausura 2026

El delantero colombiano es una de las ausencias más importantes en la formación del Xeneize este domingo.

Por la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors enfrenta este domingo a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza. Para este duelo, el debut por el certamen del segundo semestre, Rodolfo Arruabarrena eligió un XI alternativo teniendo en cuenta lo que viene.

Es que, el próximo jueves, el Xeneize viajará a Chile para disputar ante O’Higgins el partido de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana. Por ello, Leandro Paredes ni concentró para enfrentar a Riestra y habrá otras figuras que esperarán por minutos desde el banco de suplentes.

Sebastián Villa es uno de estos casos. El colombiano, flamante refuerzo del club de la Ribera, fue titular en la ida a ante O’Higgins, pero será uno de los suplentes ante Riestra por decisión técnica de Arruabarrena, que lo cuida para lo que sigue en el calendario de Boca.

La formación de Boca ante Riestra

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.

Los convocados de Boca para visitar a Deportivo Riestra

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini y Ángel Romero.

Datos clave

Sebastián Villa es suplente por decisión técnica de Arruabarrena frente a Deportivo Riestra.

por decisión técnica de Arruabarrena frente a Deportivo Riestra. Equipo alternativo de Boca para debutar en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

para debutar en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Revancha contra O’Higgins obliga al equipo a guardar titulares para el partido del jueves.