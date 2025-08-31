Es tendencia:
Di Lollo, de cabeza, le dio a Boca el gol que abrió el partido ante Aldosivi

El defensor le dio tranquilidad a Russo y todo El Xeneize antes del descanso. 1-0 lo gana Boca en su visita a Mar del Plata.

Por Juan Ignacio Portiglia

En la última jugada del primer tiempo, Lautaro Di Lollo se quedó en el área rival a la salida de un tiro de esquina y sacó provecho de una recuperación rápida y centro de Palacios para meterle la cabeza al gol que le permitió a Boca poner el 1-0 ante Aldosivi.

Tweet placeholder

Fue el segundo gol en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga para el defensor de 21 años, quien ya había marcado por la segunda fecha, en el empate 1-1 ante Unión en La Bombonera.

Con el clima como condicionante y un equipo local necesitado de sumar para escaparle al descenso, El Xeneize estuvo incómodo a lo largo de los primeros 45 minutos, especialmente porque Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia se vieron absorbidos por marcas individuales en la gestación.

Tan cuesta arriba se hizo para Boca que no había logrado rematar al arco a lo largo de la primera media hora y solo tuvo aproximaciones en un buen desborde de Barinaga y una corrida de Merentiel, jugadas, ambas, que se diluyeron sin terminar de poner en aprietos al arquero Carranza.

Noticia en desarrollo…

