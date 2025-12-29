Debutó con Gallardo, fue relegado de la pretemporada y abrió la puerta a su salida: “La vida no termina en River”

Desde su regreso a River a mediados de 2024, Marcelo Gallardo volvió a confiar en las divisiones inferiores del club, y a lo largo de 2025 hizo que varios futbolistas hicieran su debut como profesional. Uno de ellos fue el mediocampista central de 19 años, Agustín De La Cuesta.

Relegado de la pretemporada con el primer equipo para la temporada 2026, el volante seguirá ligado a la Reserva comandada por Marcelo Escudero, a la espera de una oferta que le permita salir a préstamo a otro club para sumar minutos en Primera División.

En una entrevista con el canal La 22 Stream, el oriundo de Navarro le abrió las puertas a una posible salida del club para sumar minutos, debido a que quiere seguir sumando minutos en Primera. Además, reveló un consejo que le dieron para el futuro de su carrera.

“Este año y el próximo es un año feo para nuestra categoría porque algunos tienen que firmar contrato”, comenzó al hablar sobre la normativa de AFA, en la que si un jugador de 20 años no firma su contrato como profesional quedará en libertad de acción al terminar la temporada.

Siguiendo por la misma línea, hizo una reflexión sobre su situación personal en el club: “El consejo que me han dado otros chicos que no están en el club es que la vida no termina en River, hay que seguir, hay que hacer carrera para vos. Si se da en River muy bien pero si no será en otro club y tenés que pensar en vos, en tu carrera y en tu familia”.

“Nosotros vivimos de jugar, de sumar minutos, de ganar, de tener experiencias. No es lo mismo entrenar que jugar”, dijo respecto a la chance de marcharse a préstamo. Y agregó: “Esperar a ver qué pasa y sea la decisión que sea o el camino que sea, hacerlo de la misma manera y con las mismas ganas de siempre”.

Con contrato hasta diciembre de 2028, el mediocampista de 19 años solamente disputó un partido con el equipo comandado por Marcelo Gallardo, al sumar 62 minutos en la derrota de River 2 a 0 en condición de visitante contra Atlético Tucumán por la fase de grupos del Torneo Clausura.

