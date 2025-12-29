Encuesta Bolavip: apabullante pedido de los hinchas por un lateral de la Premier League

Una vez que River terminó su participación en 2025, Marcelo Gallardo les comunicó a los jugadores que finalizaban su contrato con el club en diciembre que no serían tenidos en cuenta. Entre ellos aparecieron nombres importantes como los de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco. Justamente la salida del entrerriano dejó resentido el puesto de lateral izquierdo que solamente lo tiene a Marcos Acuña.

Ante este panorama, River salió en el mercado a buscar un lateral por izquierda para que pueda ofrecer soluciones en momentos de rotación o cuando Marcos Acuña no pueda jugar. Uno de los primeros nombres en aparecer en el radar fue el de Mateo Del Blanco, luego interesó Julio Soler y por él ofertaron, pero Bournemouth no quedó satisfecho con la propuesta y además se involucró Ajax, elenco con el que tampoco llegaron a un acuerdo.

Julio Soler con la camiseta de Bournemouth. (Foto: Getty).

Si bien en Núñez habían comenzado gestiones por Soler, ante una primera negativa, el club avanzó por Elías Báez, de San Lorenzo, aunque desde Boedo todavía no dieron una respuesta. Otra alternativa que tiene River es Alexandro Bernabei, aunque para que pueda ser concreta, Inter de Porto Alegre debería ceder ya que no tiene intenciones de desprenderse de él. Cabe destacar que la dirigencia del Millonario volverá a la carga por Julio Soler tras una primera oferta rechazada.

Los hinchas de River piden a gritos por Soler

A través de su canal de WhatsApp, Bolavip propuso una encuesta para que los hinchas de River elijan a cuál de los cuatro laterales por izquierda que sonaron este mercado de pases prefieren. Los resultados fueron apabullantes: más de 1200 fanáticos votaron por Julio Soler, apenas 86 por Mateo Del Blanco, 84 lo hicieron por Alexandro Bernabei y solamente 48 por Elías Báez.

