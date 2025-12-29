Después de varios idas y vueltas, la novela de Miguel Ángel Borja llegó a su fin. Luego de no ser tenido en cuenta y no renovar su contrato con River que finaliza el próximo 31 de diciembre, el delantero colombiano de 32 años se sumará a Cruz Azul de México en condición de futbolista libre.

A pesar de los coqueteos públicos con Boca, en donde afirmó que si lo llamaba Riquelme podría cruzarse de vereda, el ex Junior de Barranquilla tendrá su primera experiencia en el fútbol mexicano para jugar con la Máquina Cementera, equipo que pujó por él y ganó la carrera.

En las últimas horas, el ‘Colibrí’ llegó a tierras mexicanas para firmar su contrato con Cruz Azul. El mismo será por dos temporadas, por lo que tendrá como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2027, cuando el delantero cumpla los 34 años.

Durante sus primeros días en su nuevo equipo, Borja se someterá a los estudios médicos correspondientes previos a firmar su contrato, y una vez que pase los mismos estampará la firma de su vínculo, para de esta manera sumarse a los entrenamientos del plantel comandado por Nicolás Larcamón.

Al tener contrato con River hasta el 31 de diciembre, oficialmente el ‘Colibrí’ podrá ser presentado a partir del 1° de enero, fecha en la que ya no estará ligado con el Millonario tras tres temporadas y media en la institución a la que llegó a mediados de 2022 proveniente de Junior.

Cuánto dinero recibirá River por el pase de Borja a Cruz Azul

Debido a que Borja se sumará como jugador libre a la Máquina Cementera, River no recibirá dinero por el delantero colombiano. Debido a que el futbolista no renovará su contrato, la institución no tiene el derecho a percibir un resarcimiento económico.

De esta manera, el Millonario no pudo recuperar ni un centavo de la importante inversión económica que hizo por el ‘Colibrí’ en 2022. Tras la salida de Julián Alvarez a Manchester City, el club de Núñez pagó más de 8 millones de dólares a Junior de Barranquilla para quedarse con el 100% de su pase.

Los números de Miguel Borja en River

A lo largo de los 3 años y medio en los que estuvo en el club, el delantero colombiano disputó un total de 159 partidos, en los que convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias. Además, recibió 26 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8612 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, fue campeón de 3 títulos a nivel local.

