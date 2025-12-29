Es tendencia:
Gabriel Arias deja Racing y encamina su llegada a un equipo complicado en los promedios

El arquero se marchará en condición de libre de la Academia y pasará a uno de los clubes más populares del interior del país.

Por Lautaro Toschi

Gabriel Arias
© GettyGabriel Arias

El próximo 31 de diciembre se termina el contrato de Gabriel Arias con Racing y el arquero dirá adiós luego de siete años y medio en la institución. En este 2025 perdió el puesto ante Facundo Cambeses y eso lo llevó a pensar en dejar el club con el que fue campeón en seis oportunidades. Todo indica que su destino estará en Newell´s, uno de los clubes más convocantes del país que atraviesa un presente complicado.

Newell´s tuvo un muy mal 2025, pero en 2026 buscará levantarse y por eso busca refuerzos de jerarquía, entre ellos Gabriel Arias. El arquero de 38 años le aportaría experiencia el plantel de la dupla conformada por Orsi y Gómez, que asumieron en los últimos días a su cargo.

Newell´s, complicado en la tabla de promedios

La acumulación de malas campañas hace que Newell´s inicie el 2026 en la zona baja de los promedios. Sin contar a los dos clubes recién ascendidos -Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto- la Lepra solamente tiene tres equipos debajo en la tabla de promedios: Banfield, Aldosivi y Sarmiento.

Cabe recordar que descenderán a la Primera Nacional dos equipos: uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. Newell´s no quiere saber nada con pelear en la tabla baja y por eso quiere refuerzos probados en otros equipos y el nombre de Gabriel Arias interesa hace tiempo, aunque recién avanzarán por él una vez que quede con el pase en su poder.

DATOS CLAVE

  • Gabriel Arias finalizará su contrato con Racing el próximo 31 de diciembre tras siete años.
  • El arquero de 38 años negocia su incorporación a Newell’s para la temporada 2026.
  • Newell’s iniciará el año con solo tres equipos por debajo en la tabla de promedios.
