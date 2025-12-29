Atento River: cómo será el techo del Monumental y cuándo comenzará la obra

Durante la última campaña presidencial, Stefano Di Carlo se refirió en más de una oportunidad a la posibilidad de techar el Estadio Monumental. Los hinchas de River se ilusionaron, pero como el tema apreció sobre la mesa en muchas oportunidades y es sabido que se necesita de un fuerte financiamiento para que eso suceda, no muchos creyeron que sería posible en un corto plazo.

Si bien desde River todavía no hubo un anuncio oficial y se estima que se dará entre enero y febrero de 2026, la realidad es que ya está encaminado todo para que la obra inicie antes de lo pensado. Según pudo saber Bolavip, los trabajos para techar al Estadio Monumental comenzarán en abril de 2026 con la colocación de las columnas.

La estructura del Estadio Monumental es de la década del 30, por lo que no puede recibir más peso del que ya tiene. La alternativa que se encontró en River es colocar las columnas por fuera y que ese sea el sostén del nuevo techo. Un detalle para nada menor es que el Millonario nunca perderá la localía por estas obras.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Se vienen cambios importantes en la cancha de River. (Foto: Getty).

¿Cuánto tiempo tardará la obra?

ver también Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil espectadores

Bolavip pudo saber que el proceso de la obra demorará entre dos y tres años hasta que esté totalmente finalizada. Cabe destacar que la intención, además de hacer el nuevo techo, también es ampliar la capacidad, la misma pasará de 85 mil a 100 espectadores, siendo la casa del Millonario el estadio con mayor aforo de América.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE