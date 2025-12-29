Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 29 de diciembre, con el mercado de pases en el eje central. Los dos laterales izquierdos que interesan, en qué quedó lo de Jhohan Romaña, a la espera por Tadeo Allende y los dos marcadores centrales que podrían emigrar.

¿Cuáles son los dos laterales izquierdos por lo que negocia River?

Desde el inicio del mercado de pases que en River interesa Julio Soler, el lateral con pasado en Lanús que se desempeña en Bournemouth de Inglaterra. El Millonario ofertó en su momento para tenerlo a préstamo con una opción de compra y los ingleses no aceptaron. Luego se metió Ajax en el medio, pero eso no prosperó, por lo cual, en Núñez piensan volver a la carga con una oferta más interesante.

En caso de no darse lo de Julio Soler, en River también posaron los ojos en Elías Báez, que juega en San Lorenzo. Como el Ciclón vivió situaciones complicadas a nivel institucional todavía no hubo una oferta formal, aunque sí un sondeo. Se sabe que el deseo del futbolista es arribar a Núñez.

¿En qué quedó la llegada de Romaña?

Hace algunos días que River comenzó a negociar por Jhohan Romaña. Todo sucedió cuando San Lorenzo no tenía autoridades definidas, pero una vez resuelto esa situación, la nueva dirigencia del Ciclón rechazó la propuesta del Millonario de comprar el 50% del pase del colombiano en 2 millones de dólares. Las negociaciones están paradas ya que desde Núñez no hubo otra oferta.

Jhohan Romaña ante Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

ver también Atento River: cómo será el techo del Monumental y cuándo comenzará la obra

River insistirá por Allende mientras que Andino se aleja

Otros dos nombres que le gustan a Marcelo Gallardo son los de Tadeo Allende y Santino Andino. En River movieron fichas por ambos: Andino cambió de representante y todavía no dio su respuesta -ya hubo acuerdo entre clubes- y si no la hay para el 2 de enero, el pase se caerá.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Tadeo Allende también gusta y mucho, pero Celta de Vigo no quiere cederlo a préstamo, por lo que se hará una oferta importante para comprar un porcentaje de su pase que ronda el 50%. Lo que hay que destacar es que si Andino sube el pulgar, lo de Allende no se haría.

Los dos centrales que podrían irse de River en este mercado de pases

Con las llegadas de Martínez Quarta, Germán Pezzella y el retorno de Lautaro Rivero, Paulo Díaz perdió terreno en este último año. Si bien es cierto que jugó varios partidos, el chileno dejó de ser una de las primeras opciones para Gallardo. Su rendimiento no fue el ideal en este 2025 y por eso podría marcharse. En los últimos días lo sondeó Inter Miami, pero el chileno desistió ya que no tiene intenciones de reducir su salario. Otro que también podría marcharse es Sebastián Boselli, que es seguido de cerca por Peñarol.