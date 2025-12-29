River va a la carga por Romaña y realizó una nueva oferta

Previo al viaje del plantel a San Martín de Los Andes para realizar la pretemporada a partir del 2 de enero, la intención de Marcelo Gallardo y la dirigencia de River es poder contar con los refuerzos para que se suban al avión junto al resto del plantel.

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno como las primeras caras nuevas, el Millonario continúa trabajando en el mercado de pases. Uno de los principales objetivos es Jhohan Romaña, el defensor central colombiano de 27 años que pertenece a San Lorenzo.

Según pudo saber Bolavip, desde el elenco de Núñez volvieron a la carga por el ex Austin y Guaraní de Paraguay, por lo que realizaron una nueva oferta formal que mejora a la primera, que fue rechazada por los dirigentes del elenco de Boedo ya que la consideraron baja.

A falta de los detalles oficiales sobre este ofrecimiento, desde River decidieron elevar el monto de la primera propuesta. En aquella oportunidad, fue de 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del defensor central que llegó a San Lorenzo a principios de 2024.

Con esta nueva oferta, se espera que el Millonario no solo aumente el dinero a pagar por Romaña, sino que también quedarse con un porcentaje más del pase, debido a que desde el Ciclón pretenden desprenderse del 100% de la ficha, o quedarse con un porcentaje mínimo.

Así las cosas, la negociación continuará en los próximos días, en los que River esperará por la respuesta de San Lorenzo. La intención es contar con el defensor para el inicio de la pretemporada en el sur y que así esté presente en los primeros amistosos.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que por parte del defensor tiene la intención de mudarse al club de Núñez. Tal es así que el pasado sábado se ausentó de la práctica de su equipo, mientras que el domingo si estuvo presente junto a los dirigidos por Damián Ayude.

ver también Se ilusiona River: la traba burocrática que afecta a Tadeo Allende en Celta de Vigo y podría acercarlo a Núñez

Datos claves