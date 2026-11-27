El piloto argentino no estuvo cómodo en las primeras dos sesiones del fin de semana y espera mejorar de cara al sábado.

Alpine no vivió una buena jornada este viernes 27 de noviembre en el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto había avisado en la previa que podían sufrir en esta pista y las sesiones de Práctica Libre 1 y 2 no hicieron más que confirmarlo.

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El piloto argentino no pudo terminar entre los primeros 10 en ninguna de las tandas de Free Practice, mientras que su compañero –Pierre Gasly- ni siquiera completó la FP2 por un despiste que provocó una bandera roja.

Tras la segunda sesión de libres, Colapinto habló con la prensa y no ocultó su descontento: “La FP1 un poco mejor, en la FP2 hicimos algunos cambios mal. Tuvimos problemas de frenos, mucho mucho quilombo y con las banderas rojas di muy pocas vueltas”.

"NO FUE UN BUEN DÍA". Franco Colapinto afirmó que no se sintió cómodo con su Alpine tras la FP1 y FP2 en Lusail.



📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VB1auRDIzc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

“Mucha degradación, mucho por entender, creo que no estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. No fue particularmente un buen día“, añadió Franco.

“En la defensa estamos bien, pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar sino el domingo. Creo que con las medias estuve mejor, las blandas no las pude ni usar. Hay que intentar entender qué pasó hoy y mañana en la qualy es lo importante”, cerró el pilarense.

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Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00 | DISPUTADA

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00