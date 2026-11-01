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SUPERCLÁSICO

El gol de Lautaro Di Lollo para Boca ante River por el Torneo Clausura 2026

El defensor central acertó de cabeza y marcó la primera diferencia en el Superclásico.

Lautaro Di Lollo, defensor de Boca.
© GettyLautaro Di Lollo, defensor de Boca.

Por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors recibe este domingo a River Plate en La Bombonera en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En esta ocasión, los puntos en juego son cruciales para ambos combinados.

El Xeneize, que pelea en varios frentes, es uno de los aspirantes a conquistar la Tabla Anual, que le sumaría una nueva estrella y lo clasificaría a la próxima Copa Libertadores. Del otro lado, el Millonario precisa ganar para sumar confianza, meterse en Playoffs y soñar con el boleto al principal certamen internacional.

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Luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta en apenas 7 minutos de partido, los de Rodolfo Arruabarrena gritaron el primero a los 27. Lautaro Di Lollo, con un cabezazo contra el palo, marcó el 1-0 para el combinado local.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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