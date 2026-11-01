El expresidente de River se quejó en redes sociales por el arbitraje del Superclásico y el colombiano no se quedó callado.

El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en La Bombonera dejó mucha tela para cortar. Las decisiones arbitrales de Nicolás Ramírez provocaron reacciones de ambos lados y esto generó un cruce entre Rodolfo D’Onofrio y Mauricio Serna.

El expresidente de River expresó su disgusto en redes sociales y hasta tildó de “ladrones” a los integrantes del cuerpo arbitral. Tras la victoria de Boca, el Chicho Serna habló con el Show de Boca en radio Splendid y le respondió a D’Onofrio.

Las quejas de Rodolfo D’Onofrio en su cuenta de X

La respuesta de Chicho Serna a Rodolfo D’Onofrio

“El que las hace se las imagina. Yo, cuando hablo de robo, es porque robo algo. O cuando hablo de una mala persona, es porque soy mala persona. Por eso, el que las hace escribe así y se las imagina”, manifestó Serna sobre los dichos de D’Onofrio.

Ahora bien, a pesar de apuntar contra D’Onofrio, Serna criticó a Nicolás Ramírez. “La cara de asustado que tenía el árbitro, mamita querida. Pocas veces ha pitado tan mal como pitó hoy. Muy permisivo”, sentenció el exdirectivo de Boca.

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En síntesis