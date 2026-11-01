A River lo de la guardia alta no le salió bien: lo durmieron a los 9 minutos y además era roja a Paredes y penal contra Otamendi

Boca tenía que ganar y ganó, pero no jugó bien el Superclásico. Además, el partido se terminó definiendo por el VAR y por el árbitro. No me gusta eso.

A mí no me gusta cuando los partidos los definen el VAR o el árbitro. A mí no me gusta que un partido tan importante como un Superclásico entre Boca y River lo defina Trucco llamando del VAR a los 9 minutos.

La verdad es que la guardia alta a Di Carlo no le salió bien y hoy Trucco se la puso. Hoy Trucco le puso un ancho de espadas a los 9 minutos con una jugada que, para mí, con una amarilla se soluciona porque Merentiel estaba lejos del arco y porque Acuña podía llegar a cerrar.

Entonces, yo creo que acá, primero, falla Ramírez. Mañana tiene que ir al oculista. Su arbitraje fue horrible: no vio el agarrón de Martínez Quarta, amonestó mal a Di Lollo, debió echar a Paredes en el segundo tiempo, la de Blanco está al límite y no cobró un penal contra Otamendi.

Es una guerra que no tiene límites ya, entre River y la AFA, con los tuits de D’Onofrio y de Di Carlo. La verdad es que es imposible seguir así. Además, muy duro Ponzio, en la misma sintonía que Otamendi y Montiel. No sabemos cómo va a terminar esto.

🗣️ "No me gusta que un partido tan importante lo defina un llamado del VAR a los nueve minutos".



La opinión de @TotiPasman sobre el arbitraje del Superclásico. pic.twitter.com/BI3V8rbrDK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 1, 2026

Pero, más allá de todo, Boca festeja una victoria que es importantísima. Tenía que ganar y ganó. Después del triunfo de Rosario Central, estaba obligado a ganar el Superclásico para seguir primero en la Tabla Anual. Y lo hizo.

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Un partido muy difícil por mil cosas y por todo lo que se había hablado. Y Boca llegó a las tres victorias consecutivas frente a River en el torneo local, algo que no lograba desde la época de Tabárez, sacando un partido más en el historial.

Ahora, el Xeneize depende de sí mismo para ganar la estrella de la Tabla Anual, si vence a Defensa y Justicia en la Bombonera. Además, tiene la final de la Copa Sudamericana y la semifinal de la Copa Argentina por delante.

Tan cierto todo esto como que Boca no jugó bien. No jugó bien ni 11 contra 11, ni 11 contra 10, ni 11 contra 9. Generó muy poco y le faltó juego. Los mejores fueron Di Lollo, Milton Delgado y Ascacibar.

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No anduvo Flores, no la tocó Merentiel, no fue un gran partido de Paredes, no cumplió Villa. Y esto lo saben todos en Boca: Arruabarrena, los jugadores y hasta el mismo Riquelme.