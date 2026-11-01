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Fórmula 1

GP de México 2026: minuto a minuto de la carrera de Colapinto y posiciones en directo

Todas las incidencias del evento principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026
© Getty ImagesFranco Colapinto en el Gran Premio de México 2026

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de México. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera que puede definir el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 a favor de Kimi Antonelli en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Además, quien busca aprovechar esta cita es Franco Colapinto. El piloto argentino largó 11° y buscará volver a sumar puntos luego de cuatro carreras para ganar confianza en la recta final de la temporada.

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Franco Colapinto en el drivers parade de Mexico (Getty Images)

Franco Colapinto en el drivers parade de Mexico (Getty Images)

Minuto a minuto de la carrera del GP de México:

  • 17/71: Con este resultado, Kimi Antonelli se está consagrando campeón.
  • 13/71: 10 segunos de sanción para George Russell por el toque con Hadjar en la largada.
  • 13/71: Penalización de 5 segundos para Charles Leclerc.
  • 7/71: Oscar Piastri también pasó a Colapinto. P9 para Franco.
  • 7/71: Virtual Safety Car por la salida de pista de Lance Stroll.
  • 7/71: Lance Stroll y Fernando Alonso abandonan la carrera.
  • 5/71: Lando Norris supera a Colapinto en la recta. El argentino está P8.
  • 1/71: Hadjar chocó en la primera vuelta y cayó hasta el fondo.
  • 1/71: Gran largada de Franco Colapinto que sube al P7.
  • 1/71: Leclerc ganó ventaja por fuera de los límites y debe devolver posición.
  • 1/71: ¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!
  • La carrera del GP de México se disputa a 71 vueltas.
  • Kimi Antonelli puede ser campeón este domingo en México.
  • Ya se llevó a cabo el drivers parade en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Posiciones EN VIVO del GP de México 2026

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Checo Pérez (Cadillac)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Isack Hadjar (Red Bull)
  16. Ryō Hirakawa (Haas)
  17. Pierre Gasly (Alpine)
  18. Liam Lawson (Racing Bulls)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Alexander Albon (Williams)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

La gran largada de Colapinto en el GP de México

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 242 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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