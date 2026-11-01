GP de México 2026: minuto a minuto de la carrera de Colapinto y posiciones en directo

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de México. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera que puede definir el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 a favor de Kimi Antonelli en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Además, quien busca aprovechar esta cita es Franco Colapinto. El piloto argentino largó 11° y buscará volver a sumar puntos luego de cuatro carreras para ganar confianza en la recta final de la temporada.
Franco Colapinto en el drivers parade de Mexico (Getty Images)
Minuto a minuto de la carrera del GP de México:
- 17/71: Con este resultado, Kimi Antonelli se está consagrando campeón.
- 13/71: 10 segunos de sanción para George Russell por el toque con Hadjar en la largada.
- 13/71: Penalización de 5 segundos para Charles Leclerc.
- 7/71: Oscar Piastri también pasó a Colapinto. P9 para Franco.
- 7/71: Virtual Safety Car por la salida de pista de Lance Stroll.
- 7/71: Lance Stroll y Fernando Alonso abandonan la carrera.
- 5/71: Lando Norris supera a Colapinto en la recta. El argentino está P8.
- 1/71: Hadjar chocó en la primera vuelta y cayó hasta el fondo.
- 1/71: Gran largada de Franco Colapinto que sube al P7.
- 1/71: Leclerc ganó ventaja por fuera de los límites y debe devolver posición.
- 1/71: ¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!
- La carrera del GP de México se disputa a 71 vueltas.
- Kimi Antonelli puede ser campeón este domingo en México.
- Ya se llevó a cabo el drivers parade en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Posiciones EN VIVO del GP de México 2026
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Ryō Hirakawa (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
La gran largada de Colapinto en el GP de México
ASI FUE LA IMPRESIONANTE LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN MEXICO!— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 1, 2026
P12 A P7 😭🇦🇷 pic.twitter.com/iQGWQJDAt0
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 puntos
- George Russell (Mercedes) – 242 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 236 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 233 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 211 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 144 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 105 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 77 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos