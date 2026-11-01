GP de México 2026: minuto a minuto de la carrera de Colapinto y posiciones en directo

Todas las incidencias del evento principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de México. Este domingo desde las 17:00 hs se disputa la carrera que puede definir el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 a favor de Kimi Antonelli en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Además, quien busca aprovechar esta cita es Franco Colapinto. El piloto argentino largó 11° y buscará volver a sumar puntos luego de cuatro carreras para ganar confianza en la recta final de la temporada.

Franco Colapinto en el drivers parade de Mexico (Getty Images)

Minuto a minuto de la carrera del GP de México:

17/71: Con este resultado, Kimi Antonelli se está consagrando campeón.

13/71: 10 segunos de sanción para George Russell por el toque con Hadjar en la largada.

13/71: Penalización de 5 segundos para Charles Leclerc.

7/71: Oscar Piastri también pasó a Colapinto. P9 para Franco.

7/71: Virtual Safety Car por la salida de pista de Lance Stroll.

7/71: Lance Stroll y Fernando Alonso abandonan la carrera.

5/71: Lando Norris supera a Colapinto en la recta. El argentino está P8.

1/71: Hadjar chocó en la primera vuelta y cayó hasta el fondo.

1/71: Gran largada de Franco Colapinto que sube al P7.

1/71: Leclerc ganó ventaja por fuera de los límites y debe devolver posición.

1/71: ¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!

La carrera del GP de México se disputa a 71 vueltas.

Kimi Antonelli puede ser campeón este domingo en México.

Ya se llevó a cabo el drivers parade en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Posiciones EN VIVO del GP de México 2026

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Red Bull) Ryō Hirakawa (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

La gran largada de Colapinto en el GP de México

ASI FUE LA IMPRESIONANTE LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN MEXICO!



P12 A P7 😭🇦🇷 pic.twitter.com/iQGWQJDAt0 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 1, 2026

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026