Gonzalo Montiel enumeró las polémicas arbitrales del Superclásico: “No es normal lo que pasó”

El defensor habló tras la derrota de River en La Bombonera y apuntó directamente contra Nicolás Ramírez.

Se terminó el Superclásico y River vio la derrota en condición de visitante por 1 a 0, en un partido que estuvo plagado de situaciones arbitrales polémicas. En los primeros minutos del partido, Lucas Martínez Quarta fue expulsado por un agarrón a Miguel Merentiel que Nicolás Ramírez interpretó como último hombre.

Luego, ya en los minutos finales, del partido ante Boca, el colegiado expulsó a Gonzalo Montiel por una infracción a Lautaro Blanco, aunque hubo otras jugadas que River reclamó durante el partido y posteriormente en zona mixta.

En este contexto, fue el propio Montiel quien salió a incendiar el post partido enumerando todas las polémicas del Superclásico: “Mucha bronca. Hubo jugadas puntuales donde el árbitro nos condicionó. La patada de Blanco es igual a la mía, a Blanco lo amonesta y a mí me expulsa. Hubo dos penales claros a Otamendi, Paredes tenía amarilla, se tiró a barrer y era roja. Habría que preguntarle al árbitro por qué tomó esas decisiones, no tenía fundamentos”.

"EL ÁRBITRO NOS CONDIONÓ"



Gonzalo Montiel explotó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico



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Además, para cerrar sus testimonios, el lateral derecho sentenció: “Lo que pasó hoy se vio claro. Mucha bronca y mucha impotencia, no es normal lo que pasó“.

Otamendi, picante contra Ramírez

“El árbitro tiene que estar capacitado para un Superclásico. Fuimos condicionados. Se puede hablar del juego nuestro, que no fue el que quisimos hacer, pero tampoco Boca jugó como para decir que fueron mejores. Con dos jugadores más, la tenencia de pelota obviamente va a ser mayor”, inició el zaguero.

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Siguió: “Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando prestigio a pesar de la calidad de jugadores que tiene. Se está arruinando el fútbol argentino. Con la misma vara siempre vamos a competir. Hoy no se midió con la misma vara. Del otro lado hicieron su juego”.

Y luego soltó una frase repleta de ironía contra la AFA, luego de que Boca quedara a una victoria de consagrarse campeón anual: “En el próximo torneo que designen quién va a ser el campeón y directamente no competimos”.

Ponzio también arremetió contra el arbitraje

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio disparó contra el arbitraje y lo responsabilizó por la derrota de su equipo. En más de una respuesta, el entrenador interino atacó a Ramírez y los encargados del VAR.

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“Lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que quisimos. Ir a buscar. Al quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido. Queríamos que el arbitraje y el VAR quedaran exentos de todo esto. Vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos en contra nuestro y en muchos casos no interfiere”, comenzó el exmediocampista.

Cuándo es el próximo partido de River

Por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, River Plate enfrentará el próximo jueves 5 a las 15:00 frente a Aldosivi en Mar del Plata con el objetivo de acomodarse lo mejor posible de cara a los Playoffs.