Las elecciones frenan en el Real Madrid el interés por Enzo Fernández

Hasta que no haya una definición con el futuro institucional de la Casa Blanca no habrá novedades relacionadas al mercado de pases.

El clima en el Real Madrid se enrareció luego de lo que fue una temporada en la que, curiosamente, no pudo cosechar títulos. La Supercopa de España y LaLiga las perdió a manos del Barcelona, en la Copa del Rey lo dejó afuera el Albacete y de la Champions League fue desplazado por el Bayern Munich. Y encima, sobre el cierre del curso, trascendieron detalles de varios conflictos internos, entre ellos, principalmente, la pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde.

Y como si fuera poco, Florentino Pérez convocó una conferencia de prensa para anunciar el adelanto de las elecciones para este domingo 7 de junio. Al respecto, el que asomó como su contrincante en los comicios fue Enrique Riquelme, empresario de 37 años, con quien el actual mandamás de la Casa Blanca está manteniendo fuertes cruces mediáticos.

A propósito, la comisión directiva actual del Real Madrid no pudo avanzar en nada de lo que evaluó para el mercado de pases de frente a la siguiente campaña. Recién en caso de conseguir más votos que su contrincante este fin de semana estará habilitado para ir por aquellos perfiles que fue seleccionando en el último tiempo.

Como por ejemplo, Enzo Fernández, que hace rato suena como una de las incorporaciones para fortalecer el mediocampo merengue, debido a sus cortocircuitos con los directivos del Chelsea, justamente, al manifestar su deseo de vivir en la capital española. Además, el conjunto inglés no clasificó a ninguna de las competencias de la UEFA, factor que potencia la intención del ex River de encontrar un lugar que le asegure roce internacional.

Enrique Riquelme, el contrincante de Florentino Pérez en las elecciones para presidente del Real Madrid. Getty Images

Esta situación de suspenso no solo se aplica con el jugador de la Selección Argentina. Otros casos como los de Rodri Hernández, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Vitinha y Joao Neves, entre otros, también esperan una resolución con las autoridades del Madrid para saber si se hace concreto el interés.

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José Mourinho, el candidato de Florentino Pérez

Luego de un periodo en el que el Real Madrid no pudo encontrar el rumbo futbolístico ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez y el resto de la comisión directiva tienen como principal apuntado a José Mourinho para que tome las riendas del plantel. No obstante, recién podrá confirmar su arribo después del domingo 7.

De concretarse, el técnico portugués volverá a la Casa Blanca por donde pasó entre 2010 y 2013, ciclo en el que cosechó una LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En síntesis

El fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid está frenado por las elecciones institucionales.

por el Real Madrid está frenado por las elecciones institucionales. El presidente Florentino Pérez adelantó los comicios presidenciales para este domingo 7 de junio.

adelantó los comicios presidenciales para este domingo 7 de junio. El club merengue planea contratar al entrenador José Mourinho tras definirse las elecciones.