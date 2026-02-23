El ciclo de Claudio Úbeda como técnico de Boca está terminado: la gente le bajó el pulgar y esto no da para más

El ciclo de Claudio Úbeda como director técnico de Boca está terminado. La gente le bajó el pulgar y lo expresó en la Bombonera durante el empate 0-0 contra Racing.

La situación no da para más. El equipo no pateó al arco en 90 minutos. El tema es que Juan Román Riquelme se obstina en enfrentarse al hincha de Boca.

Sí, el hincha de Boca le pide un técnico a Riquelme y él sostiene a Úbeda. El hincha de Boca silba a Edinson Cavani y él lo aplaude y sigue insistiendo con el uruguayo.

La noticia para este martes, contra Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina, es que vuelve Ander Herrera. Esperemos que no se vuelva a lesionar.

Debuta Adam Bareiro. Habrá que ver qué Bareiro es, si es el de San Lorenzo o si es el que no pudo hacer ningún gol con la camiseta de River.

Román, te lo pidió Guillermo Coppola, que es amigo tuyo: escuchá, dejate ayudar, no podés manejar a Boca como si fuese un maxikiosco o un parripollo, con Chanchi.

Boca es demasiado grande. El hincha de Boca te está pidiendo una Bombonera nueva, Román. Te está pidiendo un técnico de jerarquía para la Copa Libertadores. Te está pidiendo refuerzos de jerarquía para ganar la séptima.

Repito: el ciclo de Úbeda está terminado y Román dirá si es después de la Copa Argentina, si después de la próxima fecha del Torneo Apertura o si después de empezar la Libertadores, pero esto no da para más.

