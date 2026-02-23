Sin Cavani y con la presencia de Bareiro, los convocados de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

En el Estadio Padre Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca hará su debut enfrentándose a Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Federal A, en búsqueda de una victoria que le permita clasificar a la próxima instancia del certamen.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, dio la lista con los 25 jugadores convocados para viajar a Salta, y la misma cuenta con novedades importantes, tanto en bajas por lesión, como también por la presencia de Adam Bareiro.

Es que, tras entrenar dos días junto al resto de sus compañeros, el delantero paraguayo concentrará por primera vez junto al plantel. Además, cuenta con chances de hacer su debut como titular en un equipo alternativo que parará Úbeda.

Otra de las buenas noticias es la presencia de Ander Herrera. El volante español se recuperó de un desgarro que sufrió semanas atrás y se espera que vaya al banco de suplentes para ingresar en el complemento y así volver a sumar minutos.

Además, se destaca la presencia de Dylan Gorosito, el lateral de la Reserva, ya que irá al banco de suplentes y será relevo de Weigandt al reemplazar a Juan Barinaga, quien se desgarró el aductor y estará fuera de las canchas por las próximas semanas.

Por otro lado, se destaca la ausencia de Edinson Cavani. El delantero uruguayo que fue titular ante Racing no viajará para ser resguardado y se quedará entrenando en el Predio de Ezeiza con vistas a llegar en óptimas condiciones al duelo con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.

Pensando en este partido, se espera que Úbeda le de minutos a jugadores que no tuvieron protagonismo en el inicio de la temporada. Algunos de los que irían desde el arranque son los defensores Nicolás Figal y Marco Pellegrino, así como también Malcom Braida.

Los convocados de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy.

La posible formación de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy

El equipo de Úbeda saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson.

Datos claves