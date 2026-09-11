Coco Gauff, orgullosa: “Nunca pensé ver a dos negros en la semifinal del US Open”

Ben Shelton y Frances Tiafoe se verán las caras este viernes por un puesto en la final del último Grand Slam del año.

El US Open 2026 entra en su etapa final. Este viernes se jugarán las dos semifinales masculinas: en el primer turno lo harán Alexander Zverev y Karén Khachanov, mientras que en el segundo habrá duelo estadounidense entre Ben Shelton y Frances Tiafoe.

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Fue un muy buen US Open para los estadounidenses en líneas generales. En el cuadro femenino, Coco Gauff llegó a la semifinal y en dicha instancia cayó ante Elena Rybakina, la nueva número 1 del mundo, en un duelo sumamente peleado. La propia Gauff habló en conferencia de prensa y envió un hermoso mensaje.

“Nunca pensé que tendría la oportunidad de ver una semifinal entre dos jugadores negros en mi vida. Simplemente mirando, incluso cuando estaba creciendo, viendo quién jugaba, nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Y tenerme también a mí en semifinales creo que es realmente bonito. Obviamente tengo muchísimo respeto por Ben y Frances, así que simplemente estoy animando para que haya un buen partido y espero que quien gane pueda llevarlo a casa”, afirmó Coco.

Ben Shelton derrotó a Carlos Alcaraz en cuartos de final. (Foto: Getty).

El duelo entre Shelton y Tiafoe asegura la presencia de un estadounidense en la final del US Open. Ante esta situación, el vencedor tendrá la oportunidad de romper una racha de 23 años, ya que la última vez que un local se impuso en Flushing Meadows fue Andy Roddick en 2003.

Tiafoe derrotó a Michelsen en un partido épico a 5 sets. (Foto: Getty).

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Un estadio muy especial

El duelo entre Ben Shelton y Frances Tiafoe se disputará en el estadio con mayor aforo del tenis: el Arthur Ashe Stadium. El nombre del recinto es en honor a uno de los mejores tenistas estadounidenses de la historia, quien abrió camino para los afroamericanos y fue pionero en cuestiones de igualdad. Sin lugar a dudas, un reconocimiento más que merecido a uno de los grandes de este deporte.

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