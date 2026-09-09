En medio de la serie de cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, se encendieron las alarmas del mundo Boca debido a que Marco Pellegrino, una de las variantes en la zaga central, podría marcharse de la institución en los próximos días.

Según pudo saber Bolavip, Cruz Azul de México, uno de los animadores de la Liga MX, sigue de cerca al defensor con pasado en Huracán y Milan, por lo que podría realizar una oferta formal para intentar ficharlo, ya que en el Xeneize no tiene asegurada la titularidad.

Por el momento, el interés solamente llegó a la representación del jugador, mientras que al elenco de la Ribera no le llegó ningún ofrecimiento para comprar un porcentaje del central que llegó al club hace un año, para la segunda parte de la temporada 2025.

Para quedarse con el pase del futbolista, Cruz Azul debería realizar una oferta por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, ya que ese fue el monto que Boca le pagó a Milan para quedarse con la totalidad de su pase y firmarle un contrato a largo plazo, hasta mediados de 2029.

Cabe destacar que el mercado de pases del fútbol mexicano finaliza el próximo viernes 11 de septiembre, por lo que si la Máquina Cementera quiere ficharlo deberá poner el pie en el acelerador y cerrar la negociación dentro de las próximas 48 horas. De lo contrario no tendrá chances de sumar al defensor.

Los números de Marco Pellegrino en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados del año pasado, el defensor central de 24 años lleva disputados un total de 21 partidos, en los que no marcó goles y aportó una asistencia. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1590 minutos en cancha.

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