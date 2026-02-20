Es tendencia:
Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

La casa madre del fútbol sudamericano tiene todo resuelto para la conformación de los grupos de las dos competencias. Detalles.

Por Joaquín Alis

Conmebol hizo oficial la fecha, la hora y la sede de los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Mientras se llevan a cabo las fases previas, la casa madre del fútbol sudamericano dio precisiones sobre cuándo se conocerán los grupos de ambos certámenes.

La competencia más importante del continente contará con la participación de Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Además, en caso de que Argentinos Juniors supere las instancias previas (le ganó la ida de la fase 2 a Barcelona), también se sumará como participante.

En el caso de la Sudamericana, aparecen varios equipos de la Liga Profesional como River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Todos conocerán a sus rivales el jueves 19 de marzo.

La Copa Libertadores se vive en Disney +.

Cuándo son los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol determinó que ambos sorteos se lleven a cabo el jueves 19 de marzo. La ceremonia tendrá lugar en Luque, Paraguay y comenzará a las 20 (hora de Argentina). Primero se conocerán los grupos de la Copa Sudamericana y luego los de la Libertadores.

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.

DATOS CLAVE

  • La Conmebol realizará los sorteos de Libertadores y Sudamericana el 19 de marzo.
  • Los sorteos iniciarán a las 20:00 (Argentina) en la sede de Luque, Paraguay.
  • Boca Juniors integra el Bombo 1 de la fase de grupos de Libertadores.
Joaquín Alis
Joaquín Alis

