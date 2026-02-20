Este viernes 20 de febrero, se enfrentan Rosario Central y Talleres por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 en el Gigante de Arroyito. El encuentro comienza a las 22:15 horas y se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro es Sebastián Zunino y en el VAR está Silvio Trucco.
Rosario Central vs. Talleres EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En el Gigante de Arroyito, el Canalla recibe a la T por la fecha 6 del Torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Terna arbitral de Rosario Central vs. Talleres
Sebastián Zunino fue designado por la AFA para arbitrar el encuentro en el Gigante de Arroyito. Está acompañado por las siguientes autoridades:
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco
undefined
La posible formación de Talleres vs. Rosario Central
Guido Herrera; Alex Vigo o Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Lucio Ferrari; Juan Sforza, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
La posible formación de Rosario Central vs. Talleres
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernandez; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Palabra autorizada