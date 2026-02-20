Mientras espera el veredicto, Gianluca Prestianni declaró ante UEFA lo que le dijo a Vinicius Jr

A lo largo de los últimos días, la opinión pública se apoderó de lo que fue el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el triunfo de Real Madrid sobre Benfica por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. En su mayoría, el punto de vista coincidió: el argentino es culpable.

Después de lo ocurrido en el Estádio Da Luz, las autoridades de UEFA iniciaron una investigación, pero aún no brindaron un veredicto. Pese a ello, ya empezaron a tomar declaraciones, y el primero de los involucrados fue el futbolista surgido de Vélez Sarsfield.

Según pudo saber BOLAVIP, al momento de declarar, Prestianni afirmó que en ningún momento le dijo ‘mono’ a Vinícius, sino que le dijo ‘maricón’. Durante todo el tiempo que estuvo brindando declaraciones, mantuvo su postura e indicó que nunca fue racista.

Cabe destacar que el artículo 14 del reglamento de la UEFA establece que el marco de castigo tanto para los insultos racistas como para los insultos homofóbicos es el mismo y se miden con la misma vara. A la espera de lo que sea el veredicto final, podría recibir una suspensión mayor a los 10 partidos.

Gianluca Prestianni en medio de su cruce con Vinícius. (Getty Images)

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Publicidad

Publicidad

ver también En medio del caso Prestianni, Benfica investiga a dos hinchas por insultos racistas contra Vinícius

ver también Pep Guardiola se metió en el escándalo entre Vinícius y Prestianni: “Hay que pagarle más a los profesores”

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES