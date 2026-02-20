Es tendencia:
Mientras espera el veredicto, Gianluca Prestianni declaró ante UEFA lo que le dijo a Vinicius Jr

El argentino se expuso ante las autoridades de la UEFA para dar su versión de los hechos en el cruce ante Vinícius.

Por Julián Mazzara

Gianluca Prestianni, delantero de Benfica.
© Getty ImagesGianluca Prestianni, delantero de Benfica.

A lo largo de los últimos días, la opinión pública se apoderó de lo que fue el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el triunfo de Real Madrid sobre Benfica por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. En su mayoría, el punto de vista coincidió: el argentino es culpable.

Después de lo ocurrido en el Estádio Da Luz, las autoridades de UEFA iniciaron una investigación, pero aún no brindaron un veredicto. Pese a ello, ya empezaron a tomar declaraciones, y el primero de los involucrados fue el futbolista surgido de Vélez Sarsfield.

Según pudo saber BOLAVIP, al momento de declarar, Prestianni afirmó que en ningún momento le dijo ‘mono’ a Vinícius, sino que le dijo ‘maricón’. Durante todo el tiempo que estuvo brindando declaraciones, mantuvo su postura e indicó que nunca fue racista.

Cabe destacar que el artículo 14 del reglamento de la UEFA establece que el marco de castigo tanto para los insultos racistas como para los insultos homofóbicos es el mismo y se miden con la misma vara. A la espera de lo que sea el veredicto final, podría recibir una suspensión mayor a los 10 partidos.

Gianluca Prestianni en medio de su cruce con Vinícius. (Getty Images)

Gianluca Prestianni en medio de su cruce con Vinícius. (Getty Images)

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

DATOS CLAVES

  • Gianluca Prestianni declaró ante la UEFA que utilizó un insulto homofóbico contra Vinícius Júnior y no uno racista.
  • La UEFA investiga al exfutbolista de Vélez bajo el artículo 14 de su reglamento disciplinario.
  • El jugador argentino enfrenta una posible suspensión de más de 10 partidos por sus dichos.
